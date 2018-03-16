Универсал Lada Vesta SW Cross признали лучшим дебютом 2017 года

Стиву Маттину. Новый универсала Lada Vesta SW Cross был признан лучшим дебютом 2017 года в рамках премии Российского автомобильного форума. Награда в Москве была вручена руководителю дизайнерского-подразделения «АвтоВАЗа»

Главными преимуществами этой модели организаторы конкурса назвали надежность, стиль, дизайн, управляемость, практичность и внедорожные возможности.

Напомним, что универсал «Лада Веста SW Кросс» поступил в продажу в России в конце 2017 года. За счет вывода этой модели на рынок модели Vesta, которая до этого была представлена только в кузове седан, удалось в начале 2018 года выйти в лидеры авторынка РФ, опередив своих зарубежных конкурентов.