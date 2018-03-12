Audi придумала полноприводный электрический суперкар для игры Gran Turismo

Спортивное подразделение марки Audi показало тизер виртуального суперкара для гоночного симулятора Gran Turismo Sport. Новинка дебютирует в игре девятого апреля текущего года. Сообщение об этом размещено на странице Gran Turismo в Facebook.

Об автомобиле пока нет никакой информации. Известно лишь, что суперкар получит названием Vision GT e-tron, систему полного привода quattro, электрическую силовую установку и массивное аэродинамическое оперение.

Весной прошлого года Peugeot представила виртуальный суперкар L750 R HYbrid Vision Gran Turismo. Купе, построенное вокруг монокока из углеродного волокна, оснастили гибридной установкой мощностью 760 лошадиных сил.