Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe

Hyundai отзывает некоторые Santa Fe

Южнокорейский производитель запускает отзывную кампанию, которая касается определенных моделей Santa Fe и Santa Fe Sport.

В отчете, выпущенном NHTSA, рассказывается, что в следствии некорректной сборки автомобилей, в частности рулевого колеса, во время движения руль модификаций может просто перестать работать, тем самым спровоцировав аварийную ситуацию. Производитель обвиняет поставщика деталей в этом дефекте. Под отзыв попадают Hyundai Santa Fe 2018 года, выпущенные в Южной Корее с июня по декабрь, и Santa Fe Sport, произведенные в Алабаме в период с июля по октябрь и в Грузии с августа по октябрь. В общей сложности это 43 491 транспортное средство, к которым присоединяются еще 8456 экземпляров в Канаде.

На данный момент, Hyundai не сообщалось о каких-либо несчастных случаях и травмах, связанных с этой проблемой, но есть сообщение от американского водителя, утверждающего, что рулевое колесо просто отвалилось. Это произошло, когда машина была припаркована и владелец потянулся за кошельком, держась за рулевое колесо.

Отмечается, что владельцы кроссоверов, попавших под отзывную кампанию будут уведомлены об изъятии автомобилей с середины марта.