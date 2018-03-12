Ещё
Porsche выбрал пять лучших спорткаров с воздушным охлаждением
Далее:
Читайте также:
Ещё

Porsche выбрал пять лучших спорткаров с воздушным охлаждением 

Motor.ru 12 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Porsche выбрала среди всех своих автомобилей пять лучших спорткаров, которые оснащались двигателями с воздушным охлаждением. Ролик, посвященный очередному «Топ-5» немецкого автопроизводителя, размещен на официальном канале марки на YouTube.
Про автомобили в видео рассказывает заводской гонщик Porsche, победитель «24 часов Ле-Мана» Патрик Лонг. Первой машиной в списке стала двухдверка 356 B 2000 GS Carrera 2 Cabriolet. Такая модель выпускалась с конца 1940-х до середины 1950-х.
Компания Porsche регулярно делает подборки, посвященные самым важным автомобилям марки. Ранее немецкий автопроизводитель опубликовал видео, в котором рассказал о самых легких машинах бренда.
Все новинки Женевы
–в инстаграме и нашем канале в Телеграме!
Motor.ru: последние новости
Nissan запустит в серию «прорывной» электрический кроссовер Фотошпионы раскрыли внешность Porsche 718 Boxster с «шестеркой» Audi решила отказаться от преемника R8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение