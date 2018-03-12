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Видео: BMW M4 CS зрелищно удирает с Нюрбургринга
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Видео: BMW M4 CS зрелищно удирает с Нюрбургринга 

Quto.ru 12 марта 2018
Фото: Quto.ru
Нефтяная компания Pennzoil представила очередной зрелищный ролик, который запросто даст фору большинству фильмов на автомобильную тематику.
На этот раз в главной роли BMW M4 CS — баварский спорткар, который устроил зрелищный дрифт на Северной петле трассы Нюрбургринг и на окрестных дорогах.
BMW M4 CS оснащается турбированным рядным шестицилиндровым мотором объемом 3,0 л и мощностью 460 л. с. Версия CS легче обычной «эмки» на 30 кг. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 с, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 280 км/ч.
Pennzoil славится своими кинематографичными видеороликами. В одном из прошлых выпусков был показан Dodge Viper ACR. Читайте статью на QutoЧитайте также:Пассажирские капсулы Илона Маска будут ездить быстрее 200 км/чВидео: Портрет Путина выстроили хабаровчане из 250 автомобилейВидео: Поезд протаранил грузовик с соляной кислотой и дизтопливом
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