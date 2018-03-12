Discovery Sport 2016 г.в. с выгодой до 725 000 рублей в АВИЛОН

Discovery Sport — пожалуй, самый универсальный Land Rover всех времен. Этот элегантный компактный внедорожник одинаково хорош и в городском потоке, и на экстремальном маршруте.

Только до 31 марта 2018 года действует уникальное предложение, позволяющее стать владельцем Discovery Sport на необычайно привлекательных условиях. В зависимости от выбранной комплектации, ваша выгода может достигать 725 000 рублей*.

Приобретение любого автомобиля из модельного ряда Land Rover — настоящее удовольствие, а покупка такого автомобиля в дилерском центре «АВИЛОН» — это еще и невероятно выгодная сделка!

Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефону: +7 (495) 135-20-19 WhatsApp / Viber: +7 (926) 711-70-10 Мы ждем Вас по адресу: Москва, Волгоградский пр-т, д. 41, к. 1 (500 метров от ТТК).

landrover.avilon.ru * Предложение действует с 01.03.18 по 31.12.18. Cтоимость указана для нового Discovery Sport в комплектации HSE с двигателем TD4 2.0 180PS и включает скидку в размере 50 000 рублей по программе Trade In. (Trade In — обмен автомобиля любой марки не старше 7 лет, приобретенного у официального дилера на территории РФ / Казахстана / Беларуси / Армении, на новый Discovery Sport в наличии с доплатой в салоне официального дилера Land Rover «АВИЛОН»). Предложение ограничено. Автомобиль на изображении может отличаться от представленных в салоне.