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Discovery Sport 2016 г.в. с выгодой до 725 000 рублей в АВИЛОН
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Discovery Sport 2016 г.в. с выгодой до 725 000 рублей в АВИЛОН 

Wroom.ru 12 марта 2018
Фото: Wroom.ru
Discovery Sport — пожалуй, самый универсальный Land Rover всех времен. Этот элегантный компактный внедорожник одинаково хорош и в городском потоке, и на экстремальном маршруте.
Только до 31 марта 2018 года действует уникальное предложение, позволяющее стать владельцем Discovery Sport на необычайно привлекательных условиях. В зависимости от выбранной комплектации, ваша выгода может достигать 725 000 рублей*.
Приобретение любого автомобиля из модельного ряда Land Rover — настоящее удовольствие, а покупка такого автомобиля в дилерском центре «АВИЛОН» — это еще и невероятно выгодная сделка!
Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефону: +7 (495) 135-20-19  WhatsApp / Viber: +7 (926) 711-70-10  Мы ждем Вас по адресу: Москва, Волгоградский пр-т, д. 41, к. 1 (500 метров от ТТК).
landrover.avilon.ru  * Предложение действует с 01.03.18 по 31.12.18. Cтоимость указана для нового Discovery Sport в комплектации HSE с двигателем TD4 2.0 180PS и включает скидку в размере 50 000 рублей по программе Trade In. (Trade In — обмен автомобиля любой марки не старше 7 лет, приобретенного у официального дилера на территории РФ / Казахстана / Беларуси / Армении, на новый Discovery Sport в наличии с доплатой в салоне официального дилера Land Rover «АВИЛОН»). Предложение ограничено. Автомобиль на изображении может отличаться от представленных в салоне.
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