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Дрэговый Rolls-Royce с каркасом и креплением для шампанского выставили на продажу
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Дрэговый Rolls-Royce с каркасом и креплением для шампанского выставили на продажу 

Motor.ru 12 марта 2018
Фото: Motor.ru
На продажу выставили построенный на трубчатом шасси дрэгстер, рама которого скрыта кузовными панелями седана Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года. Машину продают в Норвегии по цене 890 000 крон, что эквивалентно примерно 93 000 евро.
Внутри машины установлены четыре кресла, обшитые кожей. В задней части салона дрэгстера также находится крепление под бутылку шампанского и пару фужеров.
Автомобиль оснащен бензиновым двигателем V8 производства General Motors с приводным нагнетателем. Рабочий объем агрегата составляет 462 кубических дюйма, что эквивалентно 7,57 литра. Отдача мотора не называется.
В объявлении указано, что к настоящему моменту машина проехала 100 километров.
В январе на продажу в США выставили дрифт-кар, построенный на базе лимузина Rolls-Royce Silver Shadow II 1979 года выпуска. Машину оснастили интеркулерром, установленном на переднем бампере, а также выведенным на переднее крыло выпуском. Автомобиль продали за 11 000 долларов.
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