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Ferrari возобновит производство культовой модели 250 GTO
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Ferrari возобновит производство культовой модели 250 GTO 

Motor.ru 12 марта 2018
Фото: Motor.ru
Глава Ferrari Серджио Маркионне в интервью изданию Top Gear подтвердил слухи о том, что компания рассматривает возможность перезапуска культовой модели марки — 250 GTO. Однако в отличие от Jaguar E-Type Lightweight, в «Феррари» не хотят делать новый автомобиль копией машин прошлого.
«Я до сих пор борюсь с термином «перезапущенный автомобиль». Jaguar поступил умно, но заново придумать 250-ю очень сложно, а сидеть на шее у прошлого — плохая привычка, — говорит Маркионне — Однако, надеюсь, что в ближайшие несколько лет мы сможем что-то показать».
Гранд-турер Ferrari 250 GTO выпускался с 1962 до 1964 для омологации машин гоночной серии FIA GT3. Всего было выпущено 39 автомобилей, в том числе три с более мощным мотором и индексом 330 GTO. 250 GTO в кузове «берлинетта» оснащался 3,0-литровым двигателем Tipo 168/62 V12, мощность которого составляла 300 лошадиных сил. Агрегат сочетался с пятиступенчатой механической трансмиссией.
Среди гоночных успехов 250-й есть второе место в дебютной гонке «12 часов Себринга» и победы в Мировом чемпионате спорткаров (World Sportscar Championship) в 1962, 1963 и 1964 году.
В 2014 году стало известно, что Jaguar возобновит мелкосерийное производство купе E-Type Lightweight. Шесть автомобилей, собранных подразделением Jaguar Classic, стали продолжением серии из 18 машин, которые планировались к выпуску в 1963-1964 годах.
В 2016-м Jaguar возродил спорткар XKSS. Автомобиль построили по оригинальным заводским чертежам, а при его сборке использовались производственные технологии 1950-х.
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