Стали известны цены на Volkswagen Teramont

Дилеры начали принимать предварительные заказы на новый автомобиль Volkswagen Teramont

На рынке новинка доступна с двухлитровым бензиновым мотором мощностью в двести двадцать лошадиных сил и атмосферным мотором объёмом в 3.6 литра мощностью в двести восемьдесят лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с коробкой автомат на восемь ступеней. На российском рынке будет доступна только полноприводная модификация. Разгон до первой сотни в первом варианте происходит всего за 8.6 секунд, во втором случае результат на три десятые секунды больше. Максимальная скорость автомобиля — сто девяноста километров в час.

Россияне смогут приобрести Volkswagen Teramont в четырёх комплектациях. За модификацию Origin нужно будет отдать от двух миллионов восьмисот тысяч рублей, Respect обойдётся от трёх миллионов. Модификация Status будет стоить от трёх миллионов двухсот семидесяти девяти тысяч рублей, тогда как топовая версия обойдётся от трёх миллионов пятисот семидесяти девяти тысяч рублей. За комплектацию с мотором на 3.6 во всех вариантах нужно будет доплатить ещё двести тысяч рублей.

Топовый вариант получил двадцатидюймовые диски, восхитительную панорамную крышу, систему вентиляции передних сидений, систему автопереключения фар, ассистента водителя и многое другое. Для того, чтобы купить автомобиль в любом цвете, кроме белого, россияне должны будут доплатить двадцать пять тысяч рублей. Первые автомобили Volkswagen Teramont к российским дилерам попадут уже в следующем месяце.