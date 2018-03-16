Новый родстер BMW Z4 выйдет в продажу в России

Компания BMW подтвердила планы относительно продаж нового родстера BMW Z4 на российском авторынке. Новинка, по предварительной информации, доберется до наших дилеров уже в начале 2019 года.

Новое спортивное купе баварцев разрабатывалось совместно с инженерами Toyota , которые на этой же платформе готовят возрожденную Supra. Оба автомобиля еще не были представлены официально. BMW же, в свою очередь, показала лишь прототип нового Z4, правда маркетологи уверены, что концепт практически ни чем не будет отличаться от серийной версии.

Приводить в движение новинку, по всей вероятности, будет 3-литровый турбированный агрегат с отдачей в 360 лошадиных сил. Кроме него для этой модели предложат 4— и 6-цилиндровые наддувные агрегаты.

Официальный дебют нового BMW Z4 в серийном исполнении может состояться уже этой осенью на автовыставке в Париже.