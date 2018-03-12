Удав против кроликов. Тест-драйв Nissan GT-R

В модельном ряду народной японской компании особняком стоит один автомобиль — «убийца суперкаров» Nissan GT-R. В российских дилерских центрах Nissan на фоне своих сородичей он выглядит словно бодибилдер, который случайно зашел на групповые занятия йогой. Однако этот свирепый, разрывающий всех и вся на дорогах общего пользования и гоночных трассах автомобиль, оказался вполне послушной и комфортной машиной, на которой можно и за хлебом в пекарню съездить.

Но за хлебом мы решили не ездить, а вместо этого направились в небольшое путешествие из Москвы в Смоленскую область. Надо сказать, что если не переводить Nissan GT-R в режим R-Mode, то «Годзилла», как ласково называют японский суперкар, превращается в послушный автомобиль класса «Гран туризмо», лишь легким подергиванием при смене передач напоминая водителю и пассажирам о своем гоночном потенциале.

Nissan GT-R буквально после часа езды так точно подстраивается под спокойный стиль вождения, что при попытке произвести впечатление на окружающих моментальным ускорением может случиться конфуз — даже на полностью утопленную в пол педаль газа машина ускоряется нехотя. Дело в том, что все системы GT-R переходят в «спящий» режим: двигатель, коробка передач, электронная педаль газа просто не успевают среагировать на внезапную просьбу показать класс.

Кстати, двигатели для Nissan GT-R собирают вручную, и у каждого силового агрегата есть именная табличка с именем мастера, который его сделал. Этот уникальный мотор объемом 3,8л выдает «сумасшедшие» 570 л. с. и 637 Нм крутящего момента. Разумеется, чтобы справиться с такой мощностью, в автомобиле должна быть сверх надежная коробка передач, которая не развалится после парочки стартов с лаунч-контроля. Надо отметить, что 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия, которая сочетается с двигателем ручной работы, стоит порядка 1,6 млн рублей! Так что подумайте лишний раз, когда захотите увеличить мощность автомобиля.

На первый взгляд, непонятно зачем тюнингуют автомобиль, который может разгоняться с места до 100 км/ч всего за 2,8 секунды! Тем не менее, только за счет модификации системы впуска и выпуска, Nissan GT-R можно добавить еще 100 — 150 л. с. А кому мало и 670 л.с., дорабатывают «годзиллу» до 800-1000 л. с. ! Страшно представить, что такое тысяча лошадиных сил, когда «даже» 570 «лошадок» заставляют ваше сердце выпрыгивать из груди.

Мы же никуда не торопимся, на ровном пульсе едем по трассе М1, словно дефилируем, в эко-отель «Вазуза Кантри Клаб», который расположен недалеко от города Гагарин. Сказать, что к Nissan GT-R на трассе приковано повышенное внимание других участников движения — ничего не сказать. Все буквально сворачивают головы, бросая взгляды на японский суперкар. Когда «Годзилла» появляется в зеркале заднего вида автомобиля, занимающего левую полосу дороги, эта машина сразу перестраивается правее, пропуская нас вперед.

Нельзя сказать, что Nissan GT-R — образец стиля или носитель уточненного дизайна. Автомобиль обращает на себя внимание прямоугольно-рубленными формами, «злой» решеткой радиатора и большими колесными дисками с низкопрофильной резиной. Сзади безошибочно узнать Nissan GT-R можно по фирменным сдвоенным круглым диодным фонарям и огромным выхлопным трубам.

Особенно брутально GT-R выглядит на фоне пушистых кроликов, домашних овечек и козликов, которых предостаточно в эко-отеле в Смоленской области. Некоторые из них даже не боятся подпрыгивать к машине очень близко, зная, что «Годзилла» не обидит ушастого. Зато Nissan GT-R на треке может обидеть многих, даже гораздо более дорогих и премиальных соперников. Благо, чтобы проверить это, не надо далеко ехать — гоночная трасса «Смоленское кольцо» находится отсюда буквально в сотне километров. Но наказывать и обижать кого-то мы не стали, а устроили на берегах Вазузского водохранилища миролюбивую фотосессию для нашего «убийцы суперкаров».

Nissan GT-R вполне подходит на роль автомобиля, на котором можно просто получать удовольствие от самого процесса вождения, от путешествия. Например, интерьер этого невероятно быстрого автомобиля принципиально ничем не отличается от интерьеров обычных, городских машин. Здесь все удобно и функционально: есть навигация, климатическая установка, электрическая регулировка кресел, которые крепко обхватывают ваше тело, читаемая комбинация приборов с аналоговым спидометром и тахометром, отделочные материалы достойного качества.

Помешать осуществиться вашим планам на грандиозное путешествие может разве что отсутствие качественного топлива на маршруте. К слову, для Nissan GT-R рекомендован бензин с октановым числом не ниже 98. Однако ничего страшного не произойдет, если залить в бак суперкара Shell V-Power 95 или другой проверенный фирменный бензин со специальными присадками, обеспечивающими уменьшение трения в моторе. К сожалению, в России пока не на всех АЗС можно найти бензин с октановым числом 98. Но если не собираетесь «гонять» не треке, то в обычных условиях эксплуатации вы эту разницу не почувствуете.

Однако вряд ли Nissan GT-R будут покупать лишь для поездок по городу или загородной трассе — этот автомобиль любит трек. И надо сказать, что найти что-то более доступное по цене, как для гонок, так и для ежедневной езды, сопоставимое по динамике, просто невозможно.