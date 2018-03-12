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Обновлённый Infiniti QX80 добрался до Австралии
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Обновлённый Infiniti QX80 добрался до Австралии 

LiveCars.Ru 12 марта 2018
Фото: LiveCars.Ru
Австралийский офис японского премиального бренда Infiniti озвучил цены обновлённого флагманского внедорожника QX80 2018 модельного года. «Посвежевший» автомобиль уже доступен для заказа, по минимальной цене от $110 900, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 4,9 миллиона рублей.
Как сообщалось ранее, после обновления флагманский SUV японского бренда получил пересмотренный дизайн экстерьера и интерьера, но при этом практически не изменился с точки зрения технической «начинки».
В компании отмечают, что капот обновлённого внедорожника Infiniti QX80 расположен на 20 мм выше, а также стал на 90 мм длиннее. Благодаря этому, автомобиль стал выглядеть ещё более привлекательным.
Немаловажен тот факт, что в оснащение обновлённого флагманского внедорожника Infiniti QX80 2018 модельного года появились новые функции. Например, для машины доступны такие «фишки», как автономное экстренное торможение, мониторинг «слепых» зон, предупреждение о выезде из полосы движения и интеллектуальная система парковки.
В движение обновлённый флагманский внедорожник Infiniti QX80 приводится 5,6-литровым двигателем V8 мощностью 298 кВт (405,167 л.с.) и 560 Нм крутящего момента. Трансмиссия — 7-диапазонная автоматическая коробка передач. Также машина получила модернизированную систему полного привода 4WD.
Кроме этого в оснащение обновлённого внедорожника Infiniti QX80 входит набор уникальных 22-дюймовых колёсных дисков. Также для автомобиля доступна новая цветовая палитра из семи оттенков, включая эксклюзивный оттенок Champagne Quartz (на фото).
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