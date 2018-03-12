Обновлённый Infiniti QX80 добрался до Австралии

Австралийский офис японского премиального бренда Infiniti озвучил цены обновлённого флагманского внедорожника QX80 2018 модельного года. «Посвежевший» автомобиль уже доступен для заказа, по минимальной цене от $110 900, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 4,9 миллиона рублей.

Как сообщалось ранее, после обновления флагманский SUV японского бренда получил пересмотренный дизайн экстерьера и интерьера, но при этом практически не изменился с точки зрения технической «начинки».

В компании отмечают, что капот обновлённого внедорожника Infiniti QX80 расположен на 20 мм выше, а также стал на 90 мм длиннее. Благодаря этому, автомобиль стал выглядеть ещё более привлекательным.

Немаловажен тот факт, что в оснащение обновлённого флагманского внедорожника Infiniti QX80 2018 модельного года появились новые функции. Например, для машины доступны такие «фишки», как автономное экстренное торможение, мониторинг «слепых» зон, предупреждение о выезде из полосы движения и интеллектуальная система парковки.

В движение обновлённый флагманский внедорожник Infiniti QX80 приводится 5,6-литровым двигателем V8 мощностью 298 кВт (405,167 л.с.) и 560 Нм крутящего момента. Трансмиссия — 7-диапазонная автоматическая коробка передач. Также машина получила модернизированную систему полного привода 4WD.

Кроме этого в оснащение обновлённого внедорожника Infiniti QX80 входит набор уникальных 22-дюймовых колёсных дисков. Также для автомобиля доступна новая цветовая палитра из семи оттенков, включая эксклюзивный оттенок Champagne Quartz (на фото).