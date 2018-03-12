Автоэксперты перечислили несколько автомобилей с нестандартными силовыми агрегатами 

Профильные автоиздания решили общими силами сложить рейтинг автомобилей, силовые установки которых позаимствованы от других автомоделей, либо вообще к автотранспорту не имеют никакого отношения.
Прежде всего следует назвать Totota GT86. Данной автомодели заменили мотор на тот, каким комплектуется Ferrari 458 Italia. Эта машина была участницей многих заездов.
Вторым идет Ford Granda. Ему автотюнеры установили мощный агрегат на 600 л.с. от Koenigsegg CCX.
Третий в списке — Mercedes-Benz E-Class. Автомобиль преобразили, поместив турбодвигатель на 1000 л.с. от BMW M3.
Нельзя не упомянуть Saab 9-3 Wagon. Для этого экземпляра донором силового агрегата стал Dodge Viper SRT10. Силовой агрегат от Harley Davidson пристроили Toyota Prius, замкнувшей пятерку необычных автомобилей.
Далее по списку автомодели, штатный мотор которых заменили на нестандартный. Lexus в модификации LFA оснастили мотором от Toyota Camry для гонок, Volkswagen в версии Lupo, мотор которого заменили на тот что стоял в Phaeton W12. Автомодель Fiat 500 получила силовую установку от Lamborghini Murcielago, а Ferrari 308 GTS обзавелся автоагрегатом от Pontiac Fiero.
Но самая неожиданная компоновка силовых агрегатов у Toyota MR2 и Triumph Spitfire. Первый получил самолетную силовую установку, а второй — вертолетный силовой агрегат.