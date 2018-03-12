Автоэксперты перечислили несколько автомобилей с нестандартными силовыми агрегатами

Профильные автоиздания решили общими силами сложить рейтинг автомобилей, силовые установки которых позаимствованы от других автомоделей, либо вообще к автотранспорту не имеют никакого отношения.

Прежде всего следует назвать Totota GT86. Данной автомодели заменили мотор на тот, каким комплектуется Ferrari 458 Italia. Эта машина была участницей многих заездов.

Вторым идет Ford Granda. Ему автотюнеры установили мощный агрегат на 600 л.с. от Koenigsegg CCX

Третий в списке — Mercedes-Benz E-Class. Автомобиль преобразили, поместив турбодвигатель на 1000 л.с. от BMW M3.