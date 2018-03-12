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Nissan раскрыл ориентировочную дату начала продаж автомодели Terra
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Nissan раскрыл ориентировочную дату начала продаж автомодели Terra 

Car.ru 12 марта 2018
Фото: Car.ru
Как уже сообщалось ранее, рамный внедорожник Terra первым увидит китайский авторынок. Согласно последней информации от представителей японского автобренда, китайские автодилеры получат новые внедорожники Terra уже в начале апреля этого года.
Китайские автолюбители смогут выбирать между автоновинкой — Nissan Terra и ранее представленными автомоделями в том же сегменте от других автопроизводителей: Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport.
По силовой части новинку наделили достаточно мощным 2,5-литровым мотором QR25 на 184 л.с. Трансмиссия представлена либо шестиступенчатой механической коробкой, либо семиступенчатым «автоматом».
Касательно геометрических габаритов известно:
Длина — 4,88 метра;
Ширина — 1,85 метра;
Высота — 1,83 метра;
Дорожный просвет— 2,85 метра;
Клиренс — 0,22 метра.
Автомодель предлагается в пяти-, либо семиместном исполнении с полным приводом.
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