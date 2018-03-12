Nissan раскрыл ориентировочную дату начала продаж автомодели Terra 

Как уже сообщалось ранее, рамный внедорожник Terra первым увидит китайский авторынок. Согласно последней информации от представителей японского автобренда, китайские автодилеры получат новые внедорожники Terra уже в начале апреля этого года.
Китайские автолюбители смогут выбирать между автоновинкой — Nissan Terra и ранее представленными автомоделями в том же сегменте от других автопроизводителей: Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport.
По силовой части новинку наделили достаточно мощным 2,5-литровым мотором QR25 на 184 л.с. Трансмиссия представлена либо шестиступенчатой механической коробкой, либо семиступенчатым «автоматом».
Касательно геометрических габаритов известно:
Длина — 4,88 метра;
Ширина — 1,85 метра;
Высота — 1,83 метра;
Дорожный просвет— 2,85 метра;
Клиренс — 0,22 метра.
Автомодель предлагается в пяти-, либо семиместном исполнении с полным приводом.