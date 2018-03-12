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Datsun презентовал новые спецверсии
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Datsun презентовал новые спецверсии 

Daily-Motor 12 марта 2018
Фото: Daily-Motor
На внутренний рынок Индии выходят оригинальные модификации хэтча Go, которые входят в серию Remix Limited Edition.
Новые машины получили радиаторные решётки, колёсные диски и спойлеры черного цвета. На бамперах красуются яркие хромированные элементы. На дверях установлены оранжевые наклейки, которые отображают стилистику лимитированной спецверсии. Стоит отметить, что впервые хэтчбек был окрашен в чёрный цвет, а палитра компактвэнов пополнилась белым и серебристым цветами.
В салоне больших изменений нет. Сиденья получили обивку из экокожи чёрного цвета с оранжевыми вставками, под стать экстерьеру. В списке базового оборудования присутствует кондиционер, современная система аудио, привод для передних стекол и система доступа без ключа. Под капотом у новинок будет стоять двигатель на бензине объёмом в 1.2 литра и мощностью в шестьдесят восемь лошадиных сил. Работает мотор в паре с коробкой передач механического типа на пять ступеней. Ценник на спецверсию стартует от трёхсот шестидесяти восьми тысяч рублей.
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