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Коллективный труд двух тюнеров дал миру 769-сильный Mercedes-AMG GT R
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Коллективный труд двух тюнеров дал миру 769-сильный Mercedes-AMG GT R 

Car.ru 13 марта 2018
Фото: Car.ru
Domanig Autodesign и IMSA объединили усилия и создали мощнейший вариант Mercedes-AMG GT.
Зачем ждать Black Series, когда вы можете пойти просто к тюнеру? Верно! Исполнения Black Series, если говорить про Mercedes-AMG GT R, в ближайшее время не ждём, а потому есть смысл обратиться к тюнеру Domanig Autodesign, который в сотрудничестве с IMSA превратит этот спорткар «злющий» в нечто вообще запредельное.
GT R этот начали менять с установки мощных нагнетателей. Плюс электронный блок управления 4,0-литровым двигателем V8 подвергся пересмотру. Инженеры также поработали с выхлопной системой и выбрали спортивный воздушный фильтр, был взят и дополнительный радиатор.
В результате всех этих модернизаций восьмицилиндровый двигатель выдавать начал 769 лошадиных сил и обеспечивать 960 Нм крутящего момента. А это вместо 577 л.с. и 700 Нм. В самый последний момент оказались вынуждены и с трансмиссией повозиться, так как стандартной коробке стало трудно «переваривать» возросшую мощность
Доработанный GT R набирает 100 км/ч с нуля всего за 2,9 секунды (на семь десятых секунды быстрее, чем было). Максимальная скорость также увеличилась — 330 км/ч против прежних 318 км/ч.
Помимо дел с мотором V8, спецы Domanig Autodesign дали GT R подвеску от KW. Она регулируемая, можно занизить клиренс на целых 30 миллиметров. 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колёса «обуты» в шины Michelin Super Sport.
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