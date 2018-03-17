Японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado по итогам февраля 2018 года оказался самым популярным представителем сегмента SUV на вторичном авторынке России. Объем перепродаж «Прадо» за отчетный период составил более 2 тысяч 980 совершенных сделок, что на 11 процентов ниже, чем было зафиксировано годом ранее.
Вторая строчка этого рейтинга досталась Toyota RAV4, совсем немного уступившему «Прадику» — 2 тысячи 757 единиц (прирост в 1,5%).
Первую тройку самых продаваемых на вторичном рынке России кроссоверов замкнул еще один японец — Nissan X-Trail. На долю этой модели пришлось в феврале более 2 тысячи 274 перепродаж (+2,8%).
В пятерку также вошли: Nissan Qashqai — 2 тысячи 176 автомобилей и Honda CR-V — 1 тысяча 934 авто, сообщает аналитическое агенство «Автостат-Инфо».