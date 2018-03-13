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Kia освежила внешность минивэна Carnival
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Kia освежила внешность минивэна Carnival 

Motor.ru 13 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Kia представила на южнокорейском рынке обновленный минивэн Carnival. Модель получила доработанную внешность и расширенный список оснащения.
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От дорестайлингового варианта новинку можно отличить по другой решетке радиатора, иным бамперам и светотехнике в LED-элементами. Минивэн предлагается в модификациях с семью, девятью и одиннадцатью посадочными местами, а а также в версии, где на втором ряду кресел установлены сиденья в подставками для ног.
В оснащение Kia Carnival входят системы слежения за мертвыми зонами, удержания в полосе, предотвращения фронтальных столкновений, автоматического переключения дальнего света на ближний, а также беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз, камера заднего вида и мультимедийная система.
Минивэн предлагается с 280-сильным бензиновым двигателем 3.3 и 202-сильным дизелем объемом 2,2 литра. Агрегаты работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая пришла на смену шестидиапазонной трансмиссии.
В Южной Корее цены на модель начинаются от 28,8 миллиона вон (около 1,5 миллиона рублей по текущему курсу).
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