Kia освежила внешность минивэна Carnival

Компания Kia представила на южнокорейском рынке обновленный минивэн Carnival. Модель получила доработанную внешность и расширенный список оснащения.

Самые удобные автомобили для семьи: кроссоверы, внедорожники и минивэны

От дорестайлингового варианта новинку можно отличить по другой решетке радиатора, иным бамперам и светотехнике в LED-элементами. Минивэн предлагается в модификациях с семью, девятью и одиннадцатью посадочными местами, а а также в версии, где на втором ряду кресел установлены сиденья в подставками для ног.

В оснащение Kia Carnival входят системы слежения за мертвыми зонами, удержания в полосе, предотвращения фронтальных столкновений, автоматического переключения дальнего света на ближний, а также беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз, камера заднего вида и мультимедийная система.

Минивэн предлагается с 280-сильным бензиновым двигателем 3.3 и 202-сильным дизелем объемом 2,2 литра. Агрегаты работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая пришла на смену шестидиапазонной трансмиссии.

В Южной Корее цены на модель начинаются от 28,8 миллиона вон (около 1,5 миллиона рублей по текущему курсу).

А вы уже читаете

«Мотор» в Телеграме?