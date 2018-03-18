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Новая Toyota Corolla: первые изображения
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Новая Toyota Corolla: первые изображения 

Daily-Motor 3 часа назад
Фото: Daily-Motor
Независимый дизайнер Клебер Силва выложил в своем портфолио на сайте Behance первый неофициальный рендер нового поколения седана C-класса Toyota Corolla. При создании визуализации новой Короллы художник ориентировался на новую 5-дверку Toyota Auris, представленную совсем недавно.
«Тойотовцы» не особо спешат раскрывать карты по своему бестселлеру в новой генерации, хотя и без их комментариев понятно, что седан будет построен на архитектуре TNGA (Toyota New Global Architecture), выступающей в качестве базы для всех новых моделей японской марки.
Судя по независимому рендеру, новая Тойота Королла может обзавестись более рельефным и мускулистым экстерьером, а также весьма необычными решениям в области передних фар и задней оптики.
В моторную гамму этой модели должны войти бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридная силовая установка.
Официальный дебют новой Короллы должен состояться в следующем году. В продажу седан поступит ближе к 2020 году.
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