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Вольные художники нарисовали новый Toyota Corolla в стиле Auris
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Вольные художники нарисовали новый Toyota Corolla в стиле Auris 

Car.ru 20 часов назад
Фото: Car.ru
Следующее поколение Corolla показалось на изображениях независимых дизайнеров.
«Королла», бесспорный бестселлер в мире, готовится перейти к двенадцатому поколению. Шпионские снимки автомобиля следующей генерации показали, что новая Toyota Corolla будет не просто эволюцией нынешнего варианта. Особенно с учётом того, что в основу ляжет Toyota New Global Architecture.
Основанный на той же платформе TNGA хэтчбек Auris (его показали на Женевском автосалоне-2018) послужил источником вдохновения для этих виртуальных картинок. По рендерам очевидно, что новая «Королла» должна оказаться копией Auris, исключая заднюю часть. Своё видение показал Клебер Сильва.
Хотя успех Corolla на самом деле не связан с внешним дизайном автомобиля, Toyota, возможно, сумеет привлечь ещё больше клиентов, если следующее поколение седана будет выглядеть примерно так. Ждём Corolla 2020-го модельного года уже на реальных снимках!
Предполагается, что новейшая Corolla станет предлагаться и с гибридной силовой установкой. Модульная же платформа может быть путём к увеличению габаритов по и потере веса, а потому это обеспечит более просторный салон и лучшую топливную экономичность.
Хоть новая Corolla, как ожидается, и прибудет к 2020 году, логика говорит нам, что мы сможем увидеть следующее поколение в металла в какой-то момент по ходу следующего года. Машины планируется собирать на заводе в Алабаме (США).
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