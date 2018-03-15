В сеть «утекли» фото нового «паркетника» Changan

Рассекречен кроссовер Changan CS35 нового поколения

Пока автохолдинг Changan ведет подготовку к премьере нового поколения паркетника CS35, в сети уже появились фотографии новинки.

Глядя на представленные изображения можно увидеть, что дизайн автомобиля полностью модернизирован. Так, Changan CS35 второго поколения наградили новой головной оптикой, узкой радиаторной решеткой, изменёнными бамперами и иными задними фонарями, которые объединены в моноблок.

Новый кросс вырос в габаритах. В длину машина прибавила 175 мм и теперь достигает 4 335 мм, показатели ширины увеличились на 15 мм (1 825 мм), колесная база прибавила 40 мм (2 600 мм), а вот высота осталась прежней — 1 660 мм.

В подкапотном отсеке автомобиля расположен 1,6-литровый двигатель, который вырабатывает 117 л.с. Вместе с ним работает механика на 5 ступеней или 6-скоростная автоматическая КПП. Привод только на переднюю ось.

Новые автомобили оснастили оптикой на LED-элементах, системой стабилизации, ABS, EBD, климат-контролем, круиз-контролем, мультимедийным комплексом с увеличенным сенсорным дисплеем, камерой заднего вида, кнопочным запуском движка, электронным «ручником», панорамной крышей с люком и помощником на спуске и подъеме.