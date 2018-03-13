Великие и лютые: автомобили с 16-цилиндровыми моторами

История автомобилестроения знает поистине уникальные и нестандартные решения в области создания моторов. Однако именно такие движки во все времена стояли особняком как самые дорогие, эксклюзивные и практически недоступные. Рассказываем об автомобилях с 16-цилиндровыми моторами.

Bugatti Type 45 Как бы это ни было забавно, но нашу подборку мы начнём… с Bugatti! В 1916 году Этторе Бугатти представил миру авиационный 16-цилиндровый мотор уникальной компоновки U16 с двумя коленвалами и тремя клапанами на цилиндр при одном верхнем распредвале в каждой головке блока. В 1925 году эта конструкция нашла применение в прототипе Bugatti Type 45. 3,0-литровый 16-цилиндровый мотор с двумя нагнетателями типа Roots выдавал 250 сил, что делало этот автомобиль одним из быстрейших в мире!

Maserati V4 Гоночный автомобиль, построенный братьями Мазерати в 1929 году. Двигатель этой модели чем-то похож на U16 от Bugatti с двумя коленчатыми валами. V16, так же являвший собой «спарку» двух рядных восьмёрок, при объёме 4,0 литра с нагнетателем типа Roots выдавал целых 306 сил! Несмотря на довольно успешную гоночную карьеру этого автомобиля, в серию он так и не пошёл.

Cadillac Series 452 Серия 452 в модельном ряду американской компании «Кадиллак» появилась в 1930 году и просуществовала целых семь лет, пережив все тяготы и невзгоды Великой Депрессии. Сверхдорогие Cadillac оснащались двигателем V16 объёмом 7,4 литра с верхним расположением клапанов и развалом блока 45 градусов. Такой двигатель выдавал 165 сил, что было вполне достаточно по тем временам для комфортного передвижения.

Cadillac Series 90 Второе поколение 16-цилдиндровых «Кадиллаков» выпускалось немного меньше, с 1937 по 1940 годы. Конструкция двигателя разительно отличалась. Угол развала цилиндров увеличился до 135 градусов, двигатель стал нижнеклапанным, объём уменьшился до 7,1 литра. Кстати, этот двигатель один из первых в мире имел «идеальный квадрат» — одинаковый диаметр цилиндра и ход поршня. Несмотря на меньший объём, мощность выросла до 185 сил.

Cadillac Sixteen

Закончим разговор о 16-цилиндровых «Кадиллаках» моделью Sixteen. Правда этот автомобиль изначально разрабатывался как концепт-кар, и продолжения в лице серийного автомобиля не имел. Однако стоит отметить его двигатель, совершенно явно сделанный из двух моторов серии LS из линейки General Motors . Атмосферный 32-клапанный V16 объёмом (внимание!) 13,6 литра выдавал 1 000 сил и 1 356 Нм крутящего момента.

Marmon Sixteen

Очень известный бренд класса люкс в своё время. Он первым шёл к выпуску серийного автомобиля с 16 цилиндрами, и по плану должен был выпустить модель Sixteen уже к 1927 году, однако ушедшие в Cadillac и Peerless инженеры Оуэн Наккер и Джеймс Боаннон существенно изменили планы компании. В итоге их автомобиль, оснащённый V16 с алюминиевым блоком и чугунными головками объёмом 8,1 литра и мощностью 200 сил, получился довольно удачным. Однако, в отличие от Cadillac, фирма не пережила Великой Депрессии, и в 1933 году была закрыта.

Peerless V16 Prototype

Красивейший седан от известного в своё время кузовного ателье Murphy. Автомобиль был оснащён мотором V16, точь-в-точь повторяющим по конструкции «кадиллаковский» первого поколения, который развивал 170 сил. К сожалению, автомобиль так и остался в единственном экземпляре и не получил развития. Компания Peerless сгинула практически сразу после выпуска своего самого дорого и роскошного автомобиля. Таким образом, она стала первой закрывшейся компанией из легендарного трио «3 P`s» — Packard, Peerless, Pierce Arrow.

BMW Goldfish V16 Автомобиль создан на базе BMW 750iL e32, а сам двигатель представляет собой классический 12-цилиндровый M70, к которому приделали ещё четыре цилиндра. В остальном же он полностью его повторял. Получившийся 6,6-литровый мотор развивал 408 сил и 613 Нм крутящего момента. Из-за немалых размеров радиатор охлаждения пришлось перенести назад и сделать дополнительные воздухозаборники в задних крыльях автомобиля.

Cizetta-Moroder V16T

Уникальный автомобиль даже по современным меркам. И единственный автомобиль в мире, у которого столь большой двигатель установлен не продольно, а поперечно! Секрет прост. За основу были взяты два двигателя V8 от Lamborghini Urraco и соеденины в единый блок таким образом, что коробка передач устанавливалась как бы между ними, и стояла уже продольно автомобилю. Потрясающе нестандартное решение! Жаль, что всего 19 автомобилей увидело свет.

Концепт от Rolls-Royce 2004 года оснащался беспрецедентным для британской марки мотором — 9,0-литровым V16 мощностью 770 сил и 1 500 Нм крутящего момента. В те времена для компании Rolls-Royce, только-только перешедшей под крыло BMW, это был важный шаг: она обозначила своё положение, чуть подрастерянное за 10 лет до этого.