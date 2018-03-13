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Ranger Rover Sport SVR проехал «Дорогу 99 поворотов» быстрее Ferrari
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Ranger Rover Sport SVR проехал «Дорогу 99 поворотов» быстрее Ferrari 

Motor.ru 13 марта 2018
Фото: Motor.ru
Внедорожник Range Rover Sport SVR побил рекорд, установленный суперкаром Ferrari 458 Italia на горном серпантине, ведущем к горе Тяньмэнь в Китае. Ролик с заездом опубликован на канале Land Rover в YouTube.
За рулем Range Rover Sport SVR находился победитель «24 часов Ле-Мана» 2017 года в категории LMP2 китайский гонщик Хо Пин Тун. Чтобы подняться на вершину, он проехал 11,3 километра и преодолел 99 поворотов. На это у Хон Пин Туна ушло 9 минут 51 секунда. Время 458 Italia — 10 минут 31 секунда.
Ранее Хо Пин Тун на гибридной модификации Range Rover Sport поднялся к арке «Небесные врата» на китайской горе Тяньмэнь, преодолев лестницу из 999 ступеней, уклон которой составляет 45 градусов.
Обновленный Range Rover Sport SVR оснащается пятилитровой компрессорной «восьмеркой» мощностью 575 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, сопряженной с восьмидиапазонным «автоматом». С нуля до 100 километров в час внедорожник способен разгоняться за 4,5 секунды. Его максимальная скорость составляет 283 километра в час.
Цена на российской рынке — от 8 784 000 рублей.
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