Заряженный старичок: как 44-летний Rolls-Royce превратили в мощного «зверя»

Сложно даже представить степень извращенности сознания того, кто пустил под нож великолепный Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года рождения и превратил его в монстра для дрэг-рейсинга. Отпрыск благородной британской фамилии, пожалуй, последний автомобиль на планете, подходящий для подобных целей!

Салон седана опутан клеткой каркаса безопасности, а стандартный мотор V8 заменен на «восьмерку» General Motors объемом 7,6 л с механическим нагнетателем. Но что-то нам подсказывает, что «серебряная тень» с кремовой кожей в интерьере и окрашенная в глубокий вишневый металлик не оценит выезд на дрэгстрип. Хотя, бутылку шампанского, которая примостилась между передними креслами, явно стоит открывать по случаю удачного «марш-броска».

Если дрэговый Rolls вам мил, то спешите владеть — автомобиль продается в Норвегии за 890 тыс. крон или немногим более 100 тыс. долларов.