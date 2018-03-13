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Компактный седан Mercedes A-Class: первые изображения
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Компактный седан Mercedes A-Class: первые изображения 

LiveCars.Ru 13 марта 2018
Фото: LiveCars.Ru
Через несколько месяцев немецкая премиальная марка Mercedes-Benz официально представит свой самый маленький седан A-Class. Имея на руках шпионские фотографии, а также изображения 5-дверной модели A-Class нового поколения, независимые дизайнеры уже сейчас готовы показать, как будет выглядеть компактная 4-дверная модель.
Своё видение нового компактного седана Mercedes A-Class Sedan в интернет выложил известный дизайнер Kleber Silva, опубликовавший изображения автомобиля на сайте Behance.
В целом, независимая визуализация нового маленького седана Mercedes A-Class Sedan выполнена в соответствии с последними дизайнерскими решениями немецкого премиального бренда. Хотя этот стиль вызывает много вопросов, нам, по меньшей мере, придётся с ним смириться.
По нашему скромному мнению, бразильский дизайнер максимально приближённо изобразил новую 4-дверную модель Mercedes A-Class Sedan. Сейчас же остаётся набраться терпения и дождаться мировой премьеры новинки.
Предполагается, что в самом доступном исполнении компактный седан Mercedes A-Class Sedan будет оснащаться 1,4-литровый бензиновый 4-цилиндровый двигатель, мощностью около 161 л.с. Помимо этого, для машины будут доступны другие бензиновые и дизельные моторы.
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