Группа ГАЗ планирует направить около 6 млрд рублей на обновление модельного ряда в 2018 году

«Мы ориентировочно вкладываем ежегодно около 6 млрд рублей в развитие нашего модельного ряда. Я думаю, что в этом году будет несколько больше, чем было в прошлом году, но цифры не будут кардинально меняться. В прошлом году выпустили и обновили 15 наших моделей. В этом году планы будут не менее амбициозными», — сказал он.