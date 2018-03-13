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Группа ГАЗ планирует направить около 6 млрд рублей на обновление модельного ряда в 2018 году
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Группа ГАЗ планирует направить около 6 млрд рублей на обновление модельного ряда в 2018 году 

Rambler News Service 13 марта 2018
«Мы ориентировочно вкладываем ежегодно около 6 млрд рублей в развитие нашего модельного ряда. Я думаю, что в этом году будет несколько больше, чем было в прошлом году, но цифры не будут кардинально меняться. В прошлом году выпустили и обновили 15 наших моделей. В этом году планы будут не менее амбициозными», — сказал он.
Сорокин пояснил, что в этом году одним из новых продуктов будет грузовой автомобиль «Садко Next» с правым рулем для Тихо-Океанского региона, «ГАЗель» с двигателем Volkswagen, «Урал» для смешанного использования без передней приводной оси для обеспечения строек и муниципальных служб.
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