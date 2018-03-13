Новый Kia Quoris показали на скетчах

Компания Kia выложила в сеть два тизера-скетча. На них изображен бизнес-седан Quoris второго поколения. В родной Корее эта машина известна под индексом К900 и появится у дилеров уже во втором квартале текущего года. Российскому рынку придется подождать, но, полагаем, недолго.

Автомобиль радикально сменил дизайн. Над ним работали два «Центра стиля» Kia — в США и Южной Корее. Концепцию оформления внешности назвали Gravity of Prestige, «притяжение престижа». Решетка радиатора, состоящая из 176 ячеек в форме бриллиантов, должна символизировать «процесс высвобождения энергии».

О технике пока уверенно сказать нечего. По предварительной информации, в гамме появится полноприводная версия с «битурбошестеркой» объемом 3,3 литра. Мотор уже известен, в частности, по фастбеку Kia Stinger , где он выдает 370 л.с. В качестве коробки передач наверняка будет использован 8-ступенчатый автомат.

Скорее всего, публичный дебют седана состоится в апреле на моторшоу в Нью-Йорке.