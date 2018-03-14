Названы сроки создания в России уникального авиадвигателя

ПД-35 планируется в первую очередь установить в разрабатываемом в настоящий момент Россией и Китаем широкофюзеляжном самолете CR929. Однако в этом двигателе заинтересованы и российские военные, которые хотят ставить их на сверхтяжелые стратегические самолеты, стоящие на вооружении в армии. Кроме того, ПД-35 может стать хорошим вариантом для тяжелых транспортных самолетов.

Проект пользуется поддержкой на самом высоком уровне. Осенью прошлого года Владимир Путин назвал создание ПД-35 одним из приоритетов. «Нужен двигатель мощный, ПД-35 нам нужен. Много проектов в авиации связано с этим двигателем», — отметил глава государства.

Первый образец-демонстратор ПД-35 будет создан в 2023 году. Серийное производство может начаться в 2028 году. Об этом журналистам, в числе которых был и корреспондент «РГ», рассказал управляющий директор компании «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов. По его словам, основную часть времени займут испытания основных агрегатов и комплектующих перспективной силовой установки. В ней будут задействованы новые композитные материалы и ряд технологий, которые не применяются при создании двигателей нынешних поколений. Попов пообещал добиться «максимального применения отечественных комплектующих».

Управляющий директор «ОДК-СТАР» Сергей Остапенко считает, что «если с системой управления (САУ) ПД-14 мы догоняем Запад, то с САУ ПД-35 мы хотим Запад обогнать. К системе заявлены крайне высокие требования по характеристикам».

Остапенко отметил, что ученые должны будут отработать 17 критических технологий в ходе научно-исследовательских работ.

"Если получится, у нас будет система, опережающая западные. Там очень сложные вопросы технического плана: высокие температуры, элементная база, исполнительные механизмы, пары трения, резинотехнические изделия, металлургия. Серьезный пласт вопросов, связанных с получением технологий, на базе которых будет разработана САУ", — заявил он.

Впервые в истории российской авиации в ПД-35 может быть установлена композитная вентиляторная лопатка турбины. Применение композитов позволяет добиться повышенной прочности изделия и способствует снижению веса конструкции, что делает двигатель более легким и экономичным.

По данным АО «ОДК-Авиадвигатель», общая стоимость программы ПД-35 оценивается в 180 млрд рублей. Впервые в эту сумму включены затраты на капитальное строительство — для создания ПД-35 нужно организовать практически новое производство и новую испытательную базу.

Пока же журналистам показали в Перми имеющиеся производственные площадки и реконструированный универсальный испытательный стенд. Здесь после его аттестации будут испытываться два типа двигателей — и новейшие ПД-14, и ПС-90А.

До конца года «ОДК-Пермские моторы» должны поставить корпорации «Иркут» три двигателя ПД-14. Они предназначены для проведения летных испытаний на МС-21. В «серию» ПД-14 пойдет с 2021 года — до этого ему предстоит завершение испытаний, получение сертификата типа от Росавиации и сертификация в Европе. Соответствующий сертификат позволит продавать самолеты с этими двигателями на зарубежных рынках.

"На самолете МС-21 мы увидим этот двигатель во второй половине 2019 года. В конце 2018 года предусмотрена отгрузка, потом предстоит проверка всех систем, проверка совместимости двигателя и самолета, отладка этих систем и только после этого первый полет", — рассказал Попов. Сейчас двигатель проходит ряд испытаний, в частности в Жуковском его «обкатывают» на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Двигатель проверяют в условиях работы на высоких температурах, смотрят, как он поведет себя в случае попадания птиц, воздействия града и сильного бокового ветра. Сообщается, что удачно прошли испытания на обрыв лопатки.

В перспективе 2023-2024 годов планируется выпускать 50 двигателей ПД-14 ежегодно. Однако для этого тоже потребуется модернизация и расширение производства.

Система управления (САУ) авиационного двигателя ПД-14 будет обладать уникальными для России показателями надежности, заявил Сергей Остапенко. В частности, ресурс работы агрегатов системы будет рекордным для России. «Это 40 тысяч часов ресурса до первого ремонта всех блоков, для блока насоса — 20 тысяч часов. Это тоже показатели мирового уровня, в стране они никогда не достигались», — сказал он. Кроме того, все режимы работы двигателя от запуска до остановки контролируются электроникой. «Нам заданы огромные показатели надежности, фактически это мировой уровень, в России это делается впервые», — добавил Остапенко.