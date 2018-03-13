Согревающее предложение от ВЕНТУС SKODA

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Получите выгоду до 225 000 рублей при покупке автомобиля из модельного ряда SKODA!

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Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.

www.ventus.ru *Выгода достигается при покупке модели SKODA Rapid Ambition с пакетом WE5 2017 года выпуска / модельного года при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01.03.2018 по 31.03.2018. Количество автомобилей ограничено. Выгода достигается при покупке модели SKODA OCTAVIA Ambition с пакетом WE6 2017 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01.03.2018 по 31.03.2018. Количество автомобилей ограничено. Подробности у официальных дилеров. Выгода достигается при покупке модели SKODA KODIAQ 2017 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01.03.2018 по 31.03.2018. Количество автомобилей ограничено. Выгода достигается при покупке модели SKODA SUPERB. Срок предложения с 01.03.2018 по 31.03.2018. Количество автомобилей ограничено.