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Согревающее предложение от ВЕНТУС SKODA
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Согревающее предложение от ВЕНТУС SKODA 

Wroom.ru 13 марта 2018
Фото: Wroom.ru
SKODA дарит Вам согревающее предложение! У вас есть возможность приобрести высокотехнологичные, безопасные и надежные автомобили SKODA на выгодных условиях.
Получите выгоду до 225 000 рублей при покупке автомобиля из модельного ряда SKODA!
SKODA Rapid
Стоимость от 646 600 руб.
Выгода до 102 700 руб.
SKODA Octavia
Стоимость от 957 700 руб.
Выгода до 155 000 руб.
SKODA Kodiaq
Стоимость от от 1 999 000 руб.
Выгода до 85 000 руб.
SKODA Superb
Стоимость от 1 300 000 руб.
Выгода до 225 000 руб.
Ждём вас на тест-драйв SKODA.
Вы можете задать интересующие Вас вопросы нашим менеджерам по телефону: +7 (495) 266-79-45  ВЕНТУС
Официальный дилер SKODA
Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.
www.ventus.ru  *Выгода достигается при покупке модели SKODA Rapid Ambition с пакетом WE5 2017 года выпуска / модельного года при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01.03.2018 по 31.03.2018. Количество автомобилей ограничено. Выгода достигается при покупке модели SKODA OCTAVIA Ambition с пакетом WE6 2017 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01.03.2018 по 31.03.2018. Количество автомобилей ограничено. Подробности у официальных дилеров. Выгода достигается при покупке модели SKODA KODIAQ 2017 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01.03.2018 по 31.03.2018. Количество автомобилей ограничено. Выгода достигается при покупке модели SKODA SUPERB. Срок предложения с 01.03.2018 по 31.03.2018. Количество автомобилей ограничено.
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