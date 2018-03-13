Тест-драйв обновленного Mercedes-Benz S-Class: Классики и современники

Сравнивать рестайлинговый Mercedes-Benz S-Class с его прапрапрадедушкой? Нет уж, увольте! Каждый — дитя своей эпохи и сравнениям тут нее место. Но классический автомобиль мог бы стать фоном, мерилом для оценки труда создателей самой новой версии. Заявляем честно — инженерам 70-х не пришлось бы краснеть за своих преемников.

Удивить меня чем-то в автомобильной теме очень трудно — слишком уж богат и красочен мой журналистский опыт. Но получив совместные фотографии первого и на данный момент самого свежего Mercedes-Benz S-Class, я на некоторое время подвис. Да, фотограф был в ударе, и два седана хорошо смотрелись бы на обложке глянцевого журнала о классических автомобилях (верю, что такой в Украине когда-то появится). Но речь не о том.

Всмотритесь сами, они такие разные, но такие похожие. Во всем чувствуется порода: тяжеловесная уверенность линий, низкая посадка над дорогой, габариты без стеснения — такие, какие нужно, а не те, что диктует паркоместо, дорога и кошелек. У них и моторы почти одинаковые, рядные шестицилиндровые (правда, коричневый седан — бензиновый, черный — дизельный). Но их разделяет сорок лет и пять поколений — как же интересно сопоставить все мелочи!

Идентификатор Какую цель преследует рестайлинг в автомобилях самого высокого класса? Конечно, обновить уровень технологий и освежить внешность. По словам представителей немецкого автопроизводителя, при обновлении в престижный седан образца 2018 года внесено более полутора тысяч изменений. Безусловно, самое заметное нововведение — это новая форма дневных ходовых огней, которые встроены в фары. Вместо одной полоски появилось три. Кто-то может сравнивать их с логотипом одной известной марки одежды — что ж, не без оснований, да марка тоже немецкая.

Но все гораздо серьезней. Этими светящимися росчерками Mercedes-Benz придумал разделять свои основные представительские модели визуально: C-Class как самый скромный получил одну линию ДХО, в фарах более крупной «ешки» их две, ну а у флагманского S-класса, как мы можем заметить, этот штрих самый заметный — тройной. Рядом светодиодные фары Multibeam, которые получили 84 светодиода и теперь бьют лучом дальнего на 650 метров. Если камеры обнаруживают встречный транспорт, отдельные диоды тухнут, «вырезая» часть светового пучка, и не слепят других участников движения. Также Multibeam реагирует на отражающие свет дорожные знаки — если они слишком яркие, система убирает с них прямой луч.

Решетка радиатора, которая раньше устанавливалась на машины с 12-цилиндровыми моторами, теперь поселилась на всех S-Class. Передний бампер получил воздухозаборники иной формы и большей площади, в задний встроили выхлопные трубы. Правда, только в бензиновых они настоящие, на дизельных авто выпускной тракт полностью спрятан (как раз наш случай). Кстати, размер трехлучевой звезды на W116 и W222 одинаков — ради такого замера даже за штангенциркулем не лень сбегать.

Рассуждать о практичности и клиренсе может и не совсем уместно, но герою нашего теста и здесь есть что сказать. По умолчанию пневмоподвеска держит дорожный просвет постоянным, но для преодоления запущенных участков плохой украинской дороги или заснеженной парковки автомобиль можно принудительно приподнять на три сантиметра. При достижении скорости в 80 км/ч машина автоматически опускается через три минуты, после 120 км/ч кузов опускается сразу. Ведь управляемость и экономия — превыше всего.

Мониторинг 24/7 Внутри седана изменений значительно больше. Они становятся заметными, как только вы садитесь на водительское кресло. Так, новое рулевое колесо, теперь трехспицевое, лишилось сразу нескольких клавиш. Им на замену пришли две сенсорные панели, которые «понимают» нажатие и прокрутку. Они работают так же четко, как и в Mercedes-Benz E-Class All-Terrain, с которым мы не так давно покоряли пески и косогоры. Два больших 12,3-дюймовых дисплея, которые выполняют роль щитка приборов и монитора информационно-развлекательной системы, теперь спрятались под единой стеклянной панелью и граница между ними менее незаметна. В салоне появился новый руль с сенсорными кнопками. Навигация связывает запас хода и подсказывает, хватит ли топлива к пункту В.

Три варианта графики приборной панели позволяют настроить автомобиль под свой характер. На дисплей также можно вывести карту навигации и пр. Если вы активируете систему ночного видения, то циферблаты аккуратно подвинутся и на экране всплывет черно-белая картинка камеры, на которой в красных квадратиках будут отображаться пешеходы, машины и другие движущиеся объекты, могущие представлять опасность. Люди, кстати, могут идти и бежать в любом направлении и под любым углом к направлению, авто их все равно видит. Картинка поступает со стереоскопической видеокамеры, работающей в сочетании с двумя инфракрасными светодиодными фарами. Картинка с камеры ночного видения выглядит завораживающе.

Рычажок фирменного круиз-контроля, который появился еще на прапрапрадедушке W116, в рестайлинговой версии W222 исчез, управление полностью отдано кнопкам на руле. На лобовое стекло проецируется широкий перечень данных, от скорости до подсказок навигации. Но если этот хэд-ап дисплей не ваша любимая опция, его всегда можно отключить. На центральном тоннеле появилась тач-панель управления мультимедиа, как и на других авто бренда.

Автомобиль постоянно за всем следит — за дорогой, водителем, своим техническим состоянием, ситуацией вокруг себя на дороге. И получается это у него отлично. S-Class умеет самостоятельно ехать по трассе в полосе движения, повторять изгибы дороги и держать дистанцию за другими машинами. Но участие водителя в этом процессе обязательно. Если вы уберете руки с руля, то машина начнет возмущаться, и через время плавно полностью остановит автомобиль! Ведь это не автопилот, а лишь очень умный ассистент для водителя-человека. Для седана предлагается множество отделочных материалов, включая разные породы дерева и сорта кожи. Их можно сочетать как угодно, чтобы индивидуализировать машину под жесткие требования покупателя.

За комфорт пассажиров теперь отвечает система Energizing Comfort Control. Она позволяет настраивать подсветку салона, аромат духов, климат-контроль, вентиляцию и программу массажа сидений в зависимости от настроения сидящих на борту. Существует шесть предустановленных режимов — Свежесть, Тепло, Энергичность, Радость, Уют, Тренировка. Выбрав один из них, вы на 10 минут отключаетесь от окружающего мира и погружаетесь в релакс. Передие кресла очень удобны. В поворотах активная боковая поддержка надувает валики. Хотя и в обычном режиме за рулем все в порядке. Двойные боковые стекла, отличная шумоизоляция, настроенная выхлопная система просто не оставляют посторонним звукам никаких шансов. В Mercedes-Benz вы как за каменной стеной. Конечно, у седана есть багажник, объем которого составляет 510 литров. Показательно, что увеличить эту цифру путем каких-либо манипуляций нельзя. Да и нужно ли? То, что не поместится, всегда можно положить в джип охраны. Багажный отсек большой, но не сильно функциональный, его нельзя увеличить. По умолчанию задний ряд двухместный. Но центральный подлокотник можно поднять и временно посадить третьего человека. Дружно в ряд Для обновленного S-Class предлагается широкий набор 6-, 8— и 12-цилиндровых двигателей. У нас на тесте — самый мощный дизельный вариант с индексом 400d. Он приводится в движение рядным 6-цилиндровым мотором объемом 3,0 литра и мощностью 340 л. с. Его максимальный крутящий момент в 700 Нм доступен уже с 1200 об/мин, почти как у электромобиля. До первой «сотни» автомобиль разгоняется за 5,2 секунды.

Но так быстро и резко ездить на нашей «эске» не хочется, наверное потому, что для стремительных забегов и спуртов от светофора есть специальные версии от AMG. А нам достаточно просто знать, что седан так умеет — вдруг кого-то захочется обогнать или незамедлительно влиться в левый ряд. Да и топливо Mercedes-Benz ест неохотно, по холодному зимнему городу его аппетит не превысил 8 литров на 100 км пробега.

Преселективная 9-ступенчатая трансмиссия 9G-TRONIC работает, как верный помощник — моментов переключений вообще не заметно, но эта непростая работа выполняется всегда молниеносно. В некоторых режимах, например, для лучшего ускорения или большей эффективности торможения двигателем коробка сама «перепрыгивает» сразу через несколько ступеней вверх или вниз.

Пневматическая подвеска Airmatic умеет приподнимать и опускать машину, в зависимости от выбранного режима. А по плавности хода флагману Mercedes вообще трудно найти равных, он не боится коварных ям, лежачих полицейских, грубых наледей и прочих сюрпризов дорог.

И только острым стыкам асфальта немного возмущаются 20-дюймовые низкопрофильные колеса. В общем, ходовая точно ближе к мягкой, чем к спортивной. При резких маневрах чувствуются небольшие крены, но о каких-то сносах говорить вовсе не приходится. В качестве опции можно заказать подвеску Magic Body Control с новым режимом Curve. Когда он активирован, в поворотах машина может нивелировать крены, наклоняясь с помощью гидроопор внутрь виража на угол до 2,65 градуса.

Немного о чувствах Что чувствуешь, когда ездишь на таком автомобиле — на самом большом «Мерседесе»? Чувство достоинства — ведь он свидетельствует о твоем статусе и благосостоянии. Гордость, что можешь быть причастен к продукту технологий такого высокого уровня. Уверенность в себе, ведь можешь совершить на дороге едва ли не любой маневр. Но пожалуй самое точное чувство, что характеризует этот автомобиль — это чувство уважения, ореол которого он распространяет вокруг себя. Это и уважение других участников дорожного движения к тебе, и уважение конструкторов автомобиля к владельцу, и уважение машины к водителю. И кажется, ты сам не можешь относится к этой машине на ты. Наверное, это похоже на отношения двух бизнес-партнеров, ведь новый S-Class трудно назвать просто хорошим автомобилем. Он — равный тебе.