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Российский Mitsubishi Eclipse Cross получит турбомотор на 92-м бензине
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Российский Mitsubishi Eclipse Cross получит турбомотор на 92-м бензине 

Motor.ru 13 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Mitsubishi Motors раскрыла подробности о российской версии компактного кроссовера Eclipse Cross. Модель будет продаваться с единственным турбированным двигателем 1.5, который адаптирован для работы на бензине АИ-92.
Последняя самостоятельная машина Mitsubishi Motors — или каким получился Eclipse Cross
Отдача двигателя вседорожника составляет 150 лошадиных сил (в Европе этот же агрегат развивает 163 силы). Он сочетается либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с вариатором.
Автомобили с ручной коробкой будут только переднеприводными, а для версий с вариатором также предложат систему подключаемого полного привода.
В перечень стандартного оснащения Mitsubishi Eclipse Cross входят 18-дюймовые колеса, противотуманные фары, датчики давления в шинах, аудиосистема с четырьмя динамиками, климат-контроль и подогрев передних сидений. В зависимости от комплектации кроссовер будет комплектоваться еще и панорамной крышей, проекционным дисплеем, аудиосистемой Rockford Fosgate, обогревом лобового стекла, а также подогревами руля и второго ряда сидений.
Цены на Mitsubishi Eclipse Cross назовут 19 марта. Первые товарные автомобили появятся у дилеров в конце апреля.
Дебют Mitsubishi Eclipse Cross состоялся в начале 2017 года. Модель построена на платформе Outlander, но в линейке японского автопроизводителя располагается на ступень ниже соплатформенного кроссовера. На европейском рынке новинка также предлагается с дизельным двигателем 2.2.
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