Ещё
Американцы назвали самых преданных автовладельцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американцы назвали самых преданных автовладельцев 

Motor.ru 13 марта 2018
Фото: Motor.ru
Автомобильный портал Edmunds.com опубликовал результаты исследования лояльности американских автовладельцев. Специалисты компании подсчитали наиболее лояльных покупателей в каждом сегменте, по стране происхождения автомобиля, кузову и марке, а также проанализировали динамику изменения предпочтений.
Наиболее лояльными покупателями стали владельцы внедорожников, кроссоверов и пикапов. Приобретая новую машину, они чаще выбирают тот же самый тип кузова. При этом наблюдается существенное падение в сегменте легковых автомобилей: если в 2012 году лояльных покупателей было около 70 процентов, то в 2017-м их стало 57.
Для сравнения, доля лояльных покупателей в сегменте кроссоверов составляет 75 процентов, а пикапов и полноразмерных внедорожников — 74 процента.
Высокая лояльность покупателей также отмечается при выборе автомобиля по стране происхождения. Так, 83 процента владельцев японских машин выбирают модели японских производителей, 68 процентов владельцев «корейцев» предпочтут Kia или Hyundai и лишь 53 процента собственников машин американского производства снова выберут автомобиль локальной марки.
Наибольшая лояльность к бренду отмечается у владельцев Toyota (63), Subaru (61), Honda (60), RAM (54) и Chevrolet (54 процента). Среди аутсайдеров — Chrysler, Smart и Dodge. Их выбирают менее 20 процентов бывших владельцев.
В премиальном сегменте реже покупают машины других марок владельцы Lexus, Audi, Land Rover, Mercedes-Benz и Porsche. Чаще — Infiniti, Jaguar и Volvo.
В конце прошлого года Google назвал самые популярные в США автомобильные марки. В тройку лидеров вошли Ford, Lexus и Kia. Годом ранее, в 2016-м, это были Honda, Mercedes-Benz и Tesla.
Motor.ru: последние новости
Nissan запустит в серию «прорывной» электрический кроссовер Фотошпионы раскрыли внешность Porsche 718 Boxster с «шестеркой» Audi решила отказаться от преемника R8
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение