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Вредные выбросы от автомобилей вновь начали душить Европу
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Вредные выбросы от автомобилей вновь начали душить Европу 

Quto.ru 13 марта 2018
Фото: Quto.ru
В Европе впервые за последние 10 лет отмечен рост выбросов СО2 от автомобилей. Об этом свидетельствует отчёт агентства JATO Dynamics.
Исследование затронуло 23 страны Европы. В нём аналитики опирались на показатели вредных выбросов от новых автомобилей. Выяснилось, что по отношению к 2016 году средний показатель выбросов CO2 повысился на 0,3 г/км и достиг уровня в 118,1 г/км. Рост уровня выбросов углекислого газа произошёл на фоне резкого снижения популярности дизельной техники и увеличения продаж «грязных» кроссоверов и вседорожников.
В среднем в 2017 году дизельные автомобили выбрасывали в Европе 117,9 г CO2 на километр пути, в то время как бензиновые — 123,4 г/км. Средняя мощность европейского дизельного автомобиля 2017 года — 142 л. с., а средние выбросы CO2 — 117,9 г/км. У бензиновых машин соотношение значительно хуже — 123 л. с. и 123,4 г/км.
Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды в Европе внесли набирающие популярность низкоэффективные кроссоверы, а также минивэны. Средний показатель выбросов СО2 у таких машин чрезвычайно высок — 133,0 г/км (напомним, средний показатель выбросов в 2017 году по всем легковушкам — 118,1 г/км).
Барабанные тормоза: заговор мирового масштаба.
Самым «чистым» брендом, представленным в Европе в 2017 году, стала японская Toyota со средним показателем выбросов CO2 101,2 г/км. За ней следует французская троица — Peugeot, Citroen и Renault — с показателями 104,5, 105,5 и 106,6 г/км. Также в первую десятку вошли бренды Suzuki, Fiat, Nissan, Skoda, Dacia и Seat. В число «грязных» брендов вошли корейские Kia и Hyundai, немецкие Volkswagen, BMW, Opel, Audi и Mercedes, шведская Volvo, американский Ford. Аутсайдером признана японская Mazda со средним уровнем выбросов CO2 131,2 г/км. Справедливости ради отметим, что отечественная Lada в этот список не попала вовсе — тольяттинские автомобили из-за несоответствия эконормам в обозримом будущем могут полностью покинуть Европу. Их покупателям приходится доплачивать в казну Евросоюза за возможность эксплуатировать устаревшую технику.
Наиболее значительное ухудшение экологичности автомобилей отмечено в Нидерландах (+ 3,4 г/км), Греции (+ 2,8), а также в Дании, Словакии, Великобритании, Испании, Франции, Хорватии, Чехии, Германии и ряде других стран. Абсолютным лидером экологичности стала Норвегия со средним показателем выбросов CO2 в 83,6 г/км. Самыми чистыми автомобилями с ДВС по-прежнему остаются сити-кары и субкомпактные автомобильчики А— и В-классов.
Чем на самом деле опасна палёная «омывайка». Читайте статью на QutoЧитайте также:Великие и лютые: автомобили с 16-цилиндровыми моторамиВ России обсуждается новый запрещающий знакПервое фото седана Volvo S60 слили в Сеть задолго до премьеры
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