Когда пора менять масло в авто?

Издание «АвтоВзгляд» пишет, что менять моторное масло стоит не только «по регламенту». Прописанные в документах интервалы замены нужно укорачивать или привязывать к потеплениям.

Самым правильным индикатором, которым стоит руководствоваться при замене моторного масла, «АвтоВзгляд» назвал моточасы мотора, то есть время, которое проработал двигатель.

Издание отмечает, что мотор зачастую работает не только во время движения, но и когда машина стоит на месте. Пробег при этом не увеличивается, а ресурс масла расходуется.

Особенно быстро это происходит зимой: многие владельцы прогревают машину перед поездкой, из-за снегопадов образуются многокилометровые пробки, когда автомобиль «толком не едет», а двигатель «продолжает молотить, срабатывая ресурс моторного масла». Еще одним фактором назвали водяной конденсат в картере двигателя. Вода, один из продуктов горения топлива, может конденсироваться на холодных деталях не прогретого или остывающего двигателя и попасть в масло. В результате ресурс моторного масла уменьшается.

Из-за вышеперечисленных факторов уже к весне масло может перестать выполнять свои функции, и двигатель начнет «усиленно изнашиваться».

Ранее «АвтоВзгляд» предупредил автомобилистов об опасности халатного отношения к уборке снега, скопившегося на крышах машин.

Некоторые водители считают, что сугроб на крыше защитит лакокрасочное покрытие автомобиля. На самом деле при таянии снега влага может попасть в микротрещины покрытия и расширить их. Также растаявший снег может оказаться под уплотнителями дверей, влага снова замерзнет, и двери открыть не получится.

Кроме того, это угрожает безопасности дорожного движения. Если водитель резко затормозит, сугроб может съехать на лобовое стекло, перекрывая видимость. Снежная шапка также может слететь с автомобиля на скорости и попасть в попутную машину или на полосу встречного движения.