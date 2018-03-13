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Ford Ka+ Active официально представлен
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Ford Ka+ Active официально представлен 

Auto.Today 13 марта 2018
Фото: Auto.Today
Американский производитель представил совершенно новую версию Ka+ под названием Active, которая, по предварительным данным, поступит в продажу в пределах нынешнего года.
На выставке в Женеве пятидверная модель оценивается в 10 795 фунтов стерлингов и поставляется с дизельным двигателем и новой информационно-развлекательной системой от Ford. Что касается визуальных преображений, автомобиль получает более крупные фары, решетку радиатора с хромированной отделкой, пересмотренную панель приборов и систему мультимедиа Sync 3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В стандартной комплектации Ford Ka+ Active поставляется с чувствительными к дождю стеклоочистителями и обогреваемым ветровым стеклом, в то время как в качестве опции покупатели могут получить датчики парковки и систему климат-контроля.
Под капотом новинки располагается один из самых эффективных силовых агрегатов — 1,5-литровый дизельный TDCi, обеспечивающий 95 лошадиных сил, 215 Нм крутящего момента и выделяет около 99 г/км CO2. К нему присоединяется 1,2-литровый бензиновый вариант Ti-VCT, пришедший на замену нынешнему, что предоставляет улучшенный крутящий момент и мощность. Оба двигателя оснащены технологией Старт/стоп и соответствуют правилам выбросов Euro 6.
Также известно, что версия Active получает 15-дюймовые колесные диски, багажник на крыше, увеличенный дорожный просвет на 23 миллиметра и стильные варианты отделки салона.
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