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BMW M4 CS от G-Power вступил на территорию суперкаров
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BMW M4 CS от G-Power вступил на территорию суперкаров 

Car.ru 13 марта 2018
Фото: Car.ru
BMW M4 CS может стать ещё быстрее — это доказал тюнер G-Power.
Отныне 3,0-литровый шестицилиндровый мотор этого экстремального баварского купе даёт 600PS лошадиных сил и обеспечивает 740 Нм крутящего момента. Для такого результата пришлось прилично потрудиться. Однако результат окупает все затраты. Так, данный M4 CS требуется всего 3,7 секунды, для достижения 100 км/ч с места, а максимум в плане скорости составляет 320 км/ч. Выходит улучшение спурта на 0,2 секунды и рост максимальной скорости на 42 км/ч.
Немецкий тюнер плюс отметился установкой новой системы выпуска. Изготовлена она из титана, оснащена четырьмя патрубками из углеродного волокна. А звук-то какой!
BMW M4 CS был оснащён также регулируемой подвеской и комплектом кованых колёс Hurricane RR. 20 или 21 дюйм — выбирать заказчику.
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