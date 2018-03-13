«Роснефть» выпустила первую партию бензина АИ-100

Топливо будет поставлено для гоночной команды LADA Sport Rosneft, говорится в сообщении компании.

"АИ-100 предназначен для высокофорсированных двигателей. Его высокие детонационные свойства позволяют в полной мере раскрыть потенциал современных двигателей и повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается также, что автомобильные бензины АИ-100 обладают повышенными экологическими показателями. Новый продукт прошел все квалификационные и стендовые испытания на соответствие качества требованиям техрегламента для бензинов экологического класса К5.