Mercedes-Benz представил новый гибридный C-Class 

Mercedes-Benz заявляет о новой гибридной системе EQ-Power, которая работает в сочетании с четырехцилиндровым бензиновым двигателем нового C300e и четырехцилиндровым дизельным двигателем в C300de, а также позволяет увеличить мощность электродвигателей на 40 лошадиных сил. В конечном итоге запас хода гибридов расширяется до 50 километров (31 миля). Отмечается, что 2,0-литровый турбодвигатель C330e обеспечивает 208 лошадиных сил, в то время как 2,0-литровый турбомотор C300de — 191 лошадиную силу.
Помимо увеличения мощности транспортные средства получают пересмотренный дизайн: новые бампера с хромированными акцентами, другие фары и обновленную решетку радиатора. Внутри C-Class практически все остается по-прежнему, при этом дополнительное оборудование включает 12,3-дюймовый дисплей, пересмотренное многофункциональное рулевое колесо, обновленную центральную консоль и 10,25-дюймовую информационно-развлекательную систему с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto. Плюс ко всему клиентам предлагается беспроводная зарядка, система автоматической парковки и множество систем помощи водителю. Обновленный C-Class будет поставляться в трех дизельных версиях 148bhp C200d, 192bhp C220d и 241bhp C300d, а также трех бензиновых — C180, C200 и C300. Mercedes-Benz предложит три комплектации: SE, Sport и AMG Line с минимальной стоимостью в 30 тысяч фунтов стерлингов.