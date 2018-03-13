Toyota извинилась за слишком долгую разработку новой «Супры»

Главный инженер проекта Toyota Supra Тетсуя Тада извинился за слишком долгую разработку нового спорткара. По его мнению, компании следовало выпустить его гораздо раньше. Об этом сообщает издание Drive.

«Мы хотели бы, чтобы это произошло раньше (выпуск новой Supra — примечание «Мотора»), — сказал Тада. — Просим прощения у тех, кто нас поддерживал. 15 лет — очень долгий срок, мне очень жаль».

Тетсуя Тада, ранее руководивший постройкой спорткупе GT 86, которое Toyota разрабатывала в сотрудничестве с Subaru , также раскрыл некоторые детали о совместной работе с BMW . Выбор в пользу немецкого производителя был сделан из-за наиболее подходящей архитектуры его моделей, в частности M2.

По словам Тада, обязательным условием для Supra пятого поколение была переднемоторная компоновка, задний привод и рядная «шестерка» — все то, что есть у BMW.

При этом о самой машине информации до сих пор мало. Известно, что она получит 3,0-литровую «шестерку» и разделит платформу с BMW Z4 следующего поколения. Однако машины будут по-разному настроены и их сходство будет минимальными.

Прототип GR Supra Racing Concept, ранее представленный на Женевском автосалоне, дает представление о том, как будет выглядеть автомобиль в GTE-спецификации. На нем Toyota планируется выступать в Чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) и гонке «24 часа Ле-Мана».