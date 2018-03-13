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Максискутер Yamaha T-Max в спортивном обличии
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Максискутер Yamaha T-Max в спортивном обличии 

Motonews.ru 13 марта 2018
Фото: Motonews.ru
Японская Yamaha Motor представила европейскую линейку модификаций своего популярного максискутера T-Max.
В линейке T-Max 2017 года присутствовали стандартная модификация, слегка более шикарная версия SX и роскошная модификация с полным набором опций DX. В линейке 2018 года добавилась четвертая вариация — спортивная, под наименованием Yamaha T-Max SX Sport Edition.
Спортивная модификация отличается наличием установленной на аппарате выхлопной системы знаменитого производителя Akrapovic. Обеспечивает приятный звук и небольшую прибавку мощности. Также имеется оригинальное укороченное ветровое стекло и иной формы площадка для номерного знака. В общем, это все отличия.
Все остальное — как и у версии SX: трэкшн-контроль, запуск мотора кнопкой, гнездо для подзарядки 12В, два режима работы дроссельной заслонки, фирменная система связи My TMAX Connect.
Примечательно, что никакой информации об увеличенной мощности данной версии скутера, каковой можно было бы ожидать от спортивного варианта, нет. Стандартная же мощность максискутера — 45 л.с. Что ощутимо меньше, чем, например, у BMW C650 (60 л.с.).
Цены на скутеры обновленной линейки, как и сроки их появления у дилеров, станут известны позднее. На каких именно рынках новую спортивную модификацию T-Max будут продавать, пока не уточняется — но известно, что скутер доберется не до всех стран Европы. Например, он точно будет в Германии, но не доедет до берегов Туманного Альбиона.
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