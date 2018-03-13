«Роснефть» впервые выпустила бензин для гоночных машин 

Входящая в «Роснефть» «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» выпустила первую партию высокооктанового автомобильного бензина Аи-100, сообщает российская нефтяная корпорация.
«Аи-100 предназначен для высокофорсированных двигателей. Его высокие детонационные свойства позволяют в полной мере раскрыть потенциал современных двигателей и повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей», — отмечается в сообщении.
Кроме улучшенных эксплуатационных свойств, автомобильные бензины Аи-100 обладают повышенными экологическими показателями.
Первая партия высокооктанового топлива будет поставлена для гоночной команды Lada Sport Rosneft.