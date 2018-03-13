Ещё
«Роснефть» впервые выпустила бензин для гоночных машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Роснефть» впервые выпустила бензин для гоночных машин 

Ведомости 13 марта 2018
Входящая в «Роснефть» «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» выпустила первую партию высокооктанового автомобильного бензина Аи-100, сообщает российская нефтяная корпорация.
«Аи-100 предназначен для высокофорсированных двигателей. Его высокие детонационные свойства позволяют в полной мере раскрыть потенциал современных двигателей и повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей», — отмечается в сообщении.
Кроме улучшенных эксплуатационных свойств, автомобильные бензины Аи-100 обладают повышенными экологическими показателями.
Первая партия высокооктанового топлива будет поставлена для гоночной команды Lada Sport Rosneft.
Ведомости: последние новости
Genser прекратил продажи новых автомобилей в московских автосалонах Власти Москвы предложили автоматически продлять водительские права Hyundai и Kia сокращают расходы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение