«Роснефть» впервые выпустила бензин для гоночных машин

«Аи-100 предназначен для высокофорсированных двигателей. Его высокие детонационные свойства позволяют в полной мере раскрыть потенциал современных двигателей и повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей», — отмечается в сообщении.

Кроме улучшенных эксплуатационных свойств, автомобильные бензины Аи-100 обладают повышенными экологическими показателями.