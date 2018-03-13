В Сеть попали фото тестового Ford Kuga с увеличенной задней частью

Под увеличенным тестовым мулом Ford Kuga / Escape Spied 2020 может скрываться третий ряд сидений, предполагают западные автоэксперты.

Но не исключено, что им может оказаться и просто более просторный багажник. Однако зазор вокруг задних колес, говорит, что следующая версия компактного внедорожника окажется габаритнее.

Также крышка топливного бака оказалась теперь на заднем левом крыле, как на новом Focus IV.

В целом задняя часть закамуфлированного Ford Kuga поражает своей своеобразностью. Так как имеет два выхлопных наконечника, расположенных ниже и направленных в сторону дороги. Отсутствуют несколько обрезков, окружающих заднее стекло, а также стеклоочиститель.

В передней части тестового мула несколько стальных проводов торчат из-под капота и подключаются к буксировочному крюку и пока неизвестно. Что они ознчают. Не исключено, что производитель проводил испытания в моторном отсеке.

Ford, должно быть, испытывал внедорожные возможности транспортного средства с учетом 2020 года Kuga / Escape, но в итоге покинул асфальт, чтобы заняться тестами на бездорожье.