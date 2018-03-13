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Названы 10 автомобильных марок, которым не изменяют покупатели
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Названы 10 автомобильных марок, которым не изменяют покупатели 

Авторамблер 13 марта 2018
Фото: Авторамблер
При смене машины владельцы автомобилей японских брендов Toyota и Subaru хранят им верность и выбирают новое авто этой же марки, следует из отчета Edmunds Trade-In Loyalty Report-2018.
На основе анализа 13,9 млн сделок на рынке, совершенных за период с 2007 по 2017 год, эксперты пришли к выводу, что рейтинг лояльности Toyota и Subaru составляет 63% и 61%, тогда как в 2007 году он составлял 58% и 45% соответственно. В топ-3 также входит Honda с показателем 60% (55% десятью годами ранее). В первую пятерку попали RAM и Chevrolet — рейтинг лояльности этих американских брендов равен 54%.
Далее позиции распределены следующим образом: на шестом месте — Hyundai (52%), на седьмом — Kia (51%), на восьмом — Nissan (48%), на девятом — Ford (48%), замыкает десятку лидеров — Mazda (44%).
Среди массовых моделей наибольший процент лояльности оказался у кроссовера Mazda CX-5: при смене автомобиля чаще всего клиенты выбирали эту же модель.
Самые низкие показатели лояльности оказались у марок Smart и Dodge — 19% и 16% соответственно.
Отдельно аналитики составили топ-10 премиальных брендов, которым не изменяют клиенты.
Тут лидером оказался Lexus (51%), а в тройку вошли Audi (47%) и Land Rover (40%). Далее следуют Mercedes (39%), Porsche (38%), BMW (36%), Cadillac (31%), Acura (31%) и Lincoln (28%).
Лояльность американцев к брендам Jaguar и Infiniti оставляет желать лучшего — 24% и 22% соответственно.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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