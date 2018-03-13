Chery Tiggo 5 добралась до российских дилеров

В дилерские центры России поступили первые кроссоверы топовой модификации Chery Tiggo 5 Luxury Plus CVT.

Главные изменения паркетника коснулись панель приборов. Теперь она русифицирована и имеет полезные индикаторы, например, отображает уровень усталости водителя, а также показывает воздушное давление в колёсах. Для того, чтобы данные приборной доски были хорошо видны, используется аквамариновая фоновая подсветка, а также белая для отображения цифровых обозначений.

Ценник новинки стартует от одного миллиона сто восьмидесяти девяти тысяч девятисот рублей. Более того, все желающие обзавестись новой модификацией Chery Tiggo 5 получат возможность использовать преимущества специального предложения. Все подробности можно уточнить у дилеров.

В перечень стандартного оборудования входит электропривод для зеркал, а также система обогрева, кожаная отделка интерьера, система помощи при старте, подушки безопасности, система круиз-контроля, климат-контроль двузонного типа, современный мультимедийный комплекс с тачскрином.

Под капотом у паркетника будет стоять бензиновый двухлитровый мотор с четырьмя цилиндрами мощностью в сто тридцать шесть лошадиных сил. Комплектует силовую установку трансмиссия механического типа на пять ступеней или вариаторная система. Россиянам будет доступна только переднеприводная модификация.