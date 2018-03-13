АВТОПРЕСТУС представляет специальную версию Volkswagen Polo Drive

АВТОПРЕСТУС представляет седан Polo в новом исполнении Drive.

Volkswagen Polo Drive, построенный на базе комплектации Trendline, предлагается с несколькими двигателями: 90-сильным 1.6 в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110— сильным 1.6 в паре с 5-ступенчатой механической или 6— ступенчатой автоматической коробкой передач, а также двигателем 1.4 мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-МКП или 7-АКП.

Для Volkswagen Polo в новой версии стал доступен цвет кузова White Silver. Модель оборудуется 15-дюймовыми стальными колесами с декоративными колпаками, боковыми зеркалами, окрашенными в цвет кузова, с повторителями поворотов, электрорегулировкой и электроприводом, фарами головного света со сдвоенными рассеивателями и лампами H7.

Среди усовершенствований интерьера Polo Drive — тканевая обивка сидений Cushion, кожаная отделка спортивного мультифункционального рулевого колеса, рычага ручного тормоза и переключателя КПП, передний центральный подлокотник, задние сидения, складываемые в пропорции 60:40, алюминиевые накладки на педали, а также декоративные вставки интерьера Dark Illusion.

Volkswagen Polo Drive оснащается аудиосистемой R 340 с 6.5— дюймовым цветным сенсорным дисплеем, поддержкой радио/MP3/SD/USB/Bluetooth/App Connect, четырьмя динамиками, а также камерой заднего вида. В набор функционального оборудования также входят электростеклоподъемники всех дверей с комфортным открыванием (auto up/down) и защитой от защемления, центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами, круиз-контроль, климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции (для версий с двигателем 125 л.с.), а также электроподогрев передних сидений и обогрев форсунок омывателя ветрового стекла.

Опционально для Polo Drive доступны 15-дюймовые легкосплавные диски Woodstock, а также пакеты «Спорт» и «Комфорт». В пакет «Спорт» входят 16-дюймовые легкосплавные колеса Portago, боковые зеркала и задний спойлер, окрашенные в цвет Deep Black и затемненные задние фонари. Пакет «Комфорт», в свою очередь, предлагает климат-контроль Climatronic (для версий 90 л.с. и 110 л.с.) с режимом рециркуляции, а также лобовое стекло с подогревом и парктроник.

Volkswagen Polo является одной из самых популярных моделей марки с момента своего выхода на рынок. Версия Drive производится специально для России на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге.

Цены на специальную версию Polo Drive начинаются от 694 900 рублей.

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АВТОПРЕСТУС

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