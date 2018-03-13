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Видео: Первый электрокар Porsche проходит зимние испытания
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Видео: Первый электрокар Porsche проходит зимние испытания 

Quto.ru 13 марта 2018
Фото: Quto.ru
Компания Porsche проводит испытания первого электрокара Mission E в зимних условиях. Впервые прототип автомобиля был показан на видео, которое опубликовал сайт Motor1.
Электрокар построен на новой универсальной платформе, которая в будущем будет использоваться партнерами компании. Мощность электромоторов составит от 400 до 670 л. с. Запас хода составит приблизительно 500 км.
По предварительным данным, при зарядке будет использоваться мощное устройство, способное работать при напряжении до 800 В. Благодаря этому, за 15 минут можно будет достичь уровня заряда 80%.
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