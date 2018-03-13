Премьеры Женевы, которые не доедут до России

В первую очередь, хочется пожалеть о мизерных продажах в России марки Peugeot . Альянс PSA, конечно, привез к нам новые модели 3008 и 5008, но они играют в перспективной лиге кроссоверов. А вот большие французские седаны всегда продавались из рук вон плохо. Так что надеяться на появление у дилеров нового Peugeot 508 можно крайне осторожно. Спешить производитель точно не будет, и машине, пожалуй, светит оказаться у нас никак не раньше середины 2019 года.

CarClub

А ведь после смены поколения 508-й стал просто потрясающим! Это больше не классический седан, а лифтбек с купеобразным силуэтом. Профиль машины стал спортивным и очень выразительным. Салон с приборной панелью i-Cocpit и блоком тумблеров на авиационный манер смотрится очень стильно и мгновенно настраивает на драйверский лад . Оборудование соответствует амбициями марки. Например, Peugeot 508 первым в сегменте обрел систему ночного видения. Проблемы только с силовыми установками. Полного привода у альянса нет (только дорогущий гибридный), а из бензиновых моторов есть только «турбочетверка» 1.6.

Skoda Fabia нас покинула: текущее поколение без локализации у нас обречено на провал из-за неконкурентоспособных цен. Кроме того, хэтчи В-класса в России вымерли под нашествием орды одноклассников-седанов. Что поделать, небогатые покупатели предпочитают трехобъемный кузов, ибо он «солиднее». Между тем, ныне выпускаемая Fabia перенесла плановый рестайлинг. Мельком новшества можно и не заметить, ведь в традициях группы Volkswagen менять внешность и интерьер в нюансах. Теперь для «Фабии» можно заказать полностью светодиодные фары, а в моторной линейке остались только бензиновые «трешки». Дизели отправлены в отставку всей компанией! Может, и хорошо, что модель у нас не продается: в России трехцилиндровые агрегаты объемом в литр явно бы не приняли.

CarClub

Концепт Skoda Vision X сделан из… серийного кроссовера Seat Arona. Просто чехи решили не представлять готовый к запуску в продажу аналог сразу, а для начала поинтриговали стильным прототипом. Что ж, получилось. Выглядит автомобиль броско что снаружи, что внутри. Гибридная силовая установка позволяет ездить на бензине, метане или электричестве, на переднем, полном или заднем приводе. Но нам пока остается только облизываться. К нам чешская марка пока не привезла даже более крупный и уже продающийся в Европе кроссовер Karoq, так что субкомпакт Vision X в серийном воплощении россиянам еще ждать и ждать.

CarClub

Toyota Auris наш рынок тоже давно покинула. И третье поколение хэтчбека, представленное в Женеве, до нас тоже не доберется. По крайней мере, в обозримом будущем. Марка продолжает держать курс на омоложение своих покупателей, а потому смело экспериментирует и дизайном. Надо отдать «Аурису» должное: после скучных предшественников этот выглядит если не гостем из будущего, то как минимум завсегдатаем модных клубов. Двухцветная окраска кузова на «Тойоте» тоже смотрится непривычно. Чисто бензиновый вариант один — с турбомотором 1.2. Два других — гибриды, которые нашему рынку абсолютно неинтересны. Несмотря на то, что хэтчбек уже стоит одной ногой на конвейере, снимков интерьера пока нет. Нам посмотреть на Auris интересно с той точки зрения, что позже из него «вылепят» седан Corolla следующей генерации. И уж он-то у российских дилеров точно появится! Оформление кормы пока под вопросом, но передок, скорее всего, перенесут без изменений.

CarClub

Была в залах женевского Palexpo и целая когорта универсалов, ни один из которых массовому российскому покупателю не интересен. Седан Mazda6 предстал в свежем обличье в ноябре в Лос-Анджелесе, а в Женеву японцы привезли пятидверку — в соответствии с местными вкусами. Изменения те же: внешний декор, приборная панель и дорогие материалы отделки (например, японский орех). А вот новый двигатель 2.5 турбо в Старом Свете не появится, оставшись привилегией США. Мы же ждем, когда до нас доедет рестайлинговый седан.

CarClub

Kia Optima ситуация аналогичная. Европейцам показали посвежевший универсал, а мы увидим только модернизированные седаны. Штрихи на кузове и в салоне образ автомобиля не изменили. Неотъемлемая часть любого обновления в XXI веке — более современная мультимедийная система. Optima обрела сразу два новых мотора. Дизель 1.6 не в российском вкусе, а вот «турбочетверка» аналогичного объема может у нас прийти на смену атмосфернику 2.4 близкой мощности (180 и 188 л.с. соответственно). Вместо классического автомата ей ассистирует преселективный робот.

CarClub

Volvo V60 в России появится, как только его семейство получит пополнение в лице седана S60, седана-кроссовера S60 Cross Country и универсала-кроссовера V60 Cross Country. Вот эту троицу в России можно будет купить, а обычную «вэшку» — нет. Технически модель копирует другие новинки шведского бренда последних лет: та же модульная архитектура SPA, те же двухлитровые моторы различной степени форсировки, тот же дизайн внешности и интерьера. Однако машина получилась отнюдь не скучной, и она наверняка приглянется не только приверженцам традиционных семейных ценностей. Хотя бы потому, что в линейке есть два очень мощных подключаемых гибрида отдачей 340 и 390 л.с.

CarClub

Внедорожники и пикапы SsangYong некогда расходились по России весьма бодро, а теперь марка замыкает таблицу статистики продаж. Дебютировавший в прошлом году Rexton и не думает появляться у нас, а на его базе корейцы уже соорудили пикап Musso. По умолчанию машина заднеприводная, а за доплату можно получить трансмиссию part-time. Двигатель — безальтернативный дизель 2.2 мощностью 181 л.с. Сзади не используются привычные для легких грузовичков рессоры. С одной стороны, это обещает неплохую по меркам пикапов управляемость, с другой — ставит крест на серьезной нагрузке на корму. Пока это, впрочем, только теоретические измышления: на дорогах Musso еще не появился.

CarClub

Ну и напоследок — прототип легендарного купе Toyota Supra . Японцы обещали запустить машину в серию в этом году, однако до сих пор отделываются концептами. Дождутся ли поклонники скорости премьеры в этом году, неизвестно. Шансы на появление этой модели у нас призрачные. С другой стороны, Nissan не стесняется ввозить в Россию GT-R. А появление на нашем рынке «Супры» разбавило бы его монополию в сегменте японских спорткаров.