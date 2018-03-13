В Таганроге собрали «Запорожец» мощностью почти 1000 сил

Истории о том, что «Запорожец» не может быстро ездить уже пересказывают в анекдотах, однако житель города Таганрога решил доказать всем, что «Ушастый» способен дать фору даже самым мощным спорткарам. Энтузиаст в своем гараже построил из старого «Запорожца» болид для дрэг-рэйсинга мощностью почти в 1000 лошадиных сил.

Этот красный «Запорожец» достался семье таганрожца еще в 1992 году, когда его дедушке ветерану Великой Отечественной войны вручили новенький «ЗАЗ-968 МД» — версия для инвалидов. Сначала дедушка ездил на этом автомобиле какое-то время, а потом «Зазик» поставили на прикол в гараж. Тогда таганрожец и решил построить из дедовской машины практически суперкар. Для начала на машину был установлен двигатель от ВАЗ-2103. С таким мотором машина стала ездить быстрее, о возникли проблемы с торможением. На следующем этапе автомобиль получил дисковые вентилируемые тормоза на все колеса, дополнительно были установлены более жесткие амортизаторы. Но мощности двигателя ВАЗ-2013 показалось владельцу мало, тогда он купил более мощный инжекторный мотор от вазовской «восьмерки».

На стандартный двигатель ВАЗ-2108 установили ралийную головку блока цилиндров и повысили мощность с 70 уже до 120 лошадей. Но на этом доработки не прекратились. Коробка передач не смогла перерабатывать возросшую мощность и рассыпалась. На смену ей пришла кулачковая наборная КПП от формулы «Русь». В дополнение поставили новый спортивный коленвал, кованные поршни большего диаметра, облегченный маховик, спортивный распредвал. Главным дополнением стала 4-х форсуночная система закиси азота. Постепенно дедушкин «Запорожец» стал превращаться в дрэговый болид.