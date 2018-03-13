СП Ford Sollers планирует рост продаж на более 20% в 2018 году

Совместное предприятие Ford Sollers по итогам работы в 2018 планирует увеличить продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на более 20% по сравнению с 2017 годом на фоне прогнозов роста рынка на 10% году в 2018 году, сообщил журналистам президент Ford Sollers Адиль Ширинов

«Мы прогнозируем рост рынка легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2018 году на 10%. Мы однозначно будем выше рынка. Мы должны идти за цифру в 20% (роста)», — сказал он.

Также он сообщил, что в 2018 году компания запустит производство обновленного Ford EcoSport . Выпуск нового поколения Focus в этом году в России не планируется.