Октан «за гранью»: каким авто подойдет новый бензин АИ-100

"Разработанный «Роснефтью» новый бензин можно применять очень ограниченно из-за его специфики. Как правило, подобная продукция востребована только для гоночных автомобилей и нигде больше. Стандартные бензиновые двигатели автомобилей для повседневного производства рассчитаны на горючее с максимальным октановым числом 98, все что выше в бак заливать категорически не рекомендуется.

Использование топлива с повышенными октановыми характеристиками в не предназначенных для этого двигателей обычно не приводит ни к чему хорошему. Во-первых, такой бензин — слишком дорогое удовольствие, во-вторых, он нанесет вред мотору — вплоть до прогорания клапанов или последствий посерьезнее. Впрочем, в массовой продаже высокооктановые виды топлива и не появляются из-за ограниченной востребованности", — отмечает специалист.

"Роснефть" сегодня рассказала, что ее подразделение "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" выпустило первую партию бензина АИ-100. Топливо будет поставлено для гоночной команды LADA Sport Rosneft. «АИ-100 предназначен для высокофорсированных двигателей. Его высокие детонационные свойства позволяют в полной мере раскрыть потенциал современных двигателей и повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей», — отметили в компании.

"Аналогичные виды горючего производят Shell "Лукойл" и несколько других компаний топливного рынка. У всех применение также ограничено высокофорсированными двигателями — то есть автомобилями, специально произведенными для ралли и автогонок. Вероятнее всего, «Роснефть» сейчас задействует маркетинговые рычаги для продвижения своей продукции на рынок, чтобы встать в один ряд с конкурентами.

При производстве бензина с октановым числом выше 98 применяются высокие технологии. Использование «авторского» горючего в международных гонках, безусловно, положительно повлияет на имидж «Роснефти». Конечно, такой бензин делается в первую очередь для собственной команды, и этому есть серьезные причины", — подчеркивает эксперт.

Жесткая конкуренция

Высокооктановый бензин из-за особых смазывающих компонентов способен «крутить» мотор на скорости до 20 000 оборотов в минуту, что для обычного автомобиля просто не требуется. На гоночных авто такое горючее устойчивую и стабильную работу двигателя, обеспечивает ему прирост мощности, делает педаль газа более чувствительной, и помогает отчищать топливную систему.

"Роснефть" отчиталась: созданный ею автомобильный бензин АИ-100 обладает повышенными экологическими показателями. Новый продукт прошел все квалификационные и стендовые испытания на соответствие качества требованиям техрегламента для бензинов экологического класса К5 — то есть отвечает наивысшим на сегодняшний день требованиям экобезопасности.

"Конкуренция на рынке «спортивного» бензина очень высока, и в теории появление нового продукта должно «на ура» встречаться потребителями, коих немало. Но реалии жизни немного иные — новых игроков на этот рынок зачастую просто не пускают. Все гонки давно «поделены», конкуренция между топливозаправщиками давно поделена.

Отчасти это объясняется вопросами безопасности — каждая команда заинтересована, чтобы ее авто получило высококачественное топливо. Диверсия с подменой бензина перед соревнованиями чревата поражением, а значит, огромными убытками и падением рейтингов клуба. И «проверенные» компании берут на себя ответственность не только за надежность поставок, но и за высокое качество горючего.

Потому «Роснефть», вероятнее всего, будет использовать разработанное ею топливо лишь для собственной гоночной команды. Во всяком случае, в первое время", — заключает Иван Капитонов.